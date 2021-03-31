Корвет "Бойкий" и БДК "Минск" провели артиллерийские стрельбы в Балтийском море

Москва. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Экипажи кораблей Балтийского флота (БФ) "Бойкий" и "Минск" провели артиллерийские стрельбы по реальным морским и воздушным целям в Балтийском море, сообщил БФ во вторник.

"Стрельбу выполняли боевые расчёты батарей артиллерийских установок А-190 и АК-725. Перед выполнением боевых упражнений экипажи отработали действия по учебной тревоге, по варианту обороны кораблей от малоразмерных скоростных целей условного противника. Военнослужащие подразделений антитеррора практиковались в организации охраны и обороны кораблей при стоянке на незащищенном рейде и пресечении атаки на отряд скоростной малоразмерной надводной цели", - сообщили во флоте.

В сообщении отметили, что "Бойкий" и "Минск" покинули базу БФ в Балтийске в середине февраля и ушли в дальний поход в рамках постоянного военно-морского присутствия кораблей БФ в зоне его ответственности.