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Интерфакс-АВН

Стратегические ракетные комплексы "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае - Минобороны РФ

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ПГРК с межконтинентальной баллистической ракетой "Ярс"
ПГРК с межконтинентальной баллистической ракетой "Ярс".
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Мобильные ракетные комплексы "Ярс" приступили к несению боевого дежурства в ходе командно-штабных учений (КШУ) с Барнаульской дивизией Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщает Минобороны РФ.

"Ракетные полки ПГРК "Ярс" заняли полевые позиции и приступили к несению боевого дежурства в рамках командно-штабного учения в Алтайском крае", - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что на учениях стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода боевых ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, совершение марша по смене полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

"Мобильные ракетные комплексы "Ярс", рассредоточились в густых лесных массивах на огромных площадях. Перед соединением и воинскими частями РВСН поставлены сложные задачи с учётом возможностей современных образцов вооружения, военной и специальной техники", - сообщили в Минобороны.

В КШУ задействовано более 3 000 военнослужащих и около 300 единиц техники, сказано в сообщении.

Накануне командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил, что перевооружение Барнаульской дивизии на ПГРК "Ярс" будет завершено до конца 2021 года. Эта дивизия входит в состав Омского ракетного объединения РВСН.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования, способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км. Оснащён разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения. Этот комплекс - основа группировки РВСН.

По данным Минобороны РФ, в составе РВСН три ракетные армии, 12 ракетных дивизий, из которых четыре - с шахтными пусковыми установками и восемь - с мобильными ракетными комплексами.

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