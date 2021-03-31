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Сенсационные кадры: российский ударный БПЛА уничтожил самолет. Обратил на себя внимание тип ракеты (Haber7, Турция)

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Турецкое издание назвало сенсационными кадры маневров на полигоне «Морской» в Крыму, на которых продемонстрировано, как российский ударный беспилотник «Орион-Э» поразил самолет Л-39. Журналисты Haber7 даже разглядели в боеприпасе, переносимом БПЛА, турецкий аналог.

Российский ударный беспилотник "Орион-Э" провел маневры на полигоне "Морской" в оккупированном Россией Крыму. "Орион-Э" поразил самолет Л-39 своим новым боеприпасом.

Можно сказать, что новый боеприпас, переносимый ударным БПЛА "Орион", который был спроектирован и разработан российской инжиниринговой компанией "Кронштадт", является аналогом разработанного турецкой ROKETSAN малогабаритного умного боеприпаса MAM-L. В то время как подробностей о боеприпасах, применявшихся в ходе испытаний, не сообщается, на видео можно видеть, что самолет Л-39 "Альбатрос", использовавшийся в качестве мишени, был успешно уничтожен снарядом с осколочно-фугасной боевой частью.

Характеристики БПЛА "Орион"

"Орион-Э", первый в России БПЛА класса "средневысотный большой продолжительности полета" (MALE), был представлен еще в 2017 году. Данный ударный БПЛА, который обладает полезной нагрузкой 200 килограммов и может находиться в воздухе 24 часа, относится к тому же классу, что и БПЛА "Анка" (Anka) разработки турецкой TUSAŞ, хотя и несколько уступает по характеристикам. "Орион-Э" обладает высотой полета до 25 тысяч футов. Его длина - 8 метров, размах крыльев - 16 метров, взлетный вес - 1000 килограммов, максимальная скорость - 200 километров в час.

В прошлом году потерпел крушение

Беспилотный летательный аппарат "Орион-Э" недавно прошел испытания в Сирии и впоследствии был принят на вооружение российской армии. В прошлом году такой БПЛА разбился в деревне Листвянка Рязанской области России. Причиной падения предположительно стал отказ двигателя или проблемы, возникшие во время управления.

Россия наращивает потенциал БПЛА

Российская Федерация, довольно поздно сосредоточившаяся на технологиях беспилотных летательных аппаратов, в последнее время обратилась к этому направлению. У России есть проекты как классических БПЛА, таких как "Орион-Э", так и стелс-БПЛА, таких как "Охотник". Недавно также был разработан ряд подсистем, в том числе спутниковая связь и боеприпасы.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
L-39
Л-39
Орион БПЛА
Компании
Roketsan
Кронштадт
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БПЛА
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