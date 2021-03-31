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Интерфакс-АВН

РФ не позволит США говорить с собой с позиции силы - Песков

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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Москва. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Россия не позволит США разговаривать с собой с позиции силы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не хотелось бы говорить об экстремальных сценариях, но никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы. Это невозможно", - сказал он в интервью изданию "Аргументы и факты", комментируя возможность разрыва дипотношений между Москвой и Вашингтоном.

"Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни Путин, ни кто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено", - добавил Песков.

При этом представитель Кремля положительно ответил на вопрос, сохранились ли у России и США общие темы для диалога.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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