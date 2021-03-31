Минобороны подало иск на 816 млн рублей к создателю спутников для ГЛОНАСС

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать более 816 миллионов рублей с красноярского АО "Информационные спутниковые системы им академика М.Ф. Решетнева" (ИСС), разработчика и производителя спутников, в том числе для системы ГЛОНАСС.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 29 марта, к производству он пока не принят. Основания исковых требований в карточке дела на данный момент не сообщаются.

Минобороны является одним из крупнейших заказчиков ИСС. Столичный арбитражный суд в настоящее время рассматривает сразу несколько крупных исков ведомства к предприятию - на 2,1 миллиарда, два иска на 1,6 миллиарда, иск на 568 миллионов рублей.

Самый крупный иск – на 6,8 миллиарда рублей – был подан летом 2019 года. В нем Минобороны требовало взыскать неустойку по госконтракту от 16 ноября 2015 года ценой более 4,8 миллиарда рублей на выполнение опытно-конструкторской работы "Ключ". Контракт предусматривал модернизацию космического аппарата с заменой импортных компонентов на отечественные для продолжения его эксплуатации в рамках существующей орбитальной группировки. Суды трех инстанций взыскали с исполнителя только 1,1 миллиона рублей.

ИСС - ведущее предприятие госкорпорации "Роскосмос", занимающееся созданием космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии. В частности, предприятие производит спутники для российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС.

В настоящее время орбитальная группировка ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и три "Глонасса-К"), из которых 24 работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях, один - на техническом обслуживании, один - в резерве. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.

ГЛОНАСС – одна из четырех созданных в мире систем, аналогичная американской GPS, китайской BeiDou и европейской Galileo. Гражданский сигнал отечественной группировки предоставляется на открытой и бесплатной основе всем пользователям в мире. Особое значение система ГЛОНАСС имеет для эффективного решения задач Вооруженных сил. Система используется в высокоточном оружии, беспилотной авиации, для оперативного управления войсками.