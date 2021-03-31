Войти
РИА Новости

Минобороны подало иск на 816 млн рублей к создателю спутников для ГЛОНАСС

360
0
0
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать более 816 миллионов рублей с красноярского АО "Информационные спутниковые системы им академика М.Ф. Решетнева" (ИСС), разработчика и производителя спутников, в том числе для системы ГЛОНАСС.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 29 марта, к производству он пока не принят. Основания исковых требований в карточке дела на данный момент не сообщаются.

Минобороны является одним из крупнейших заказчиков ИСС. Столичный арбитражный суд в настоящее время рассматривает сразу несколько крупных исков ведомства к предприятию - на 2,1 миллиарда, два иска на 1,6 миллиарда, иск на 568 миллионов рублей.

Самый крупный иск – на 6,8 миллиарда рублей – был подан летом 2019 года. В нем Минобороны требовало взыскать неустойку по госконтракту от 16 ноября 2015 года ценой более 4,8 миллиарда рублей на выполнение опытно-конструкторской работы "Ключ". Контракт предусматривал модернизацию космического аппарата с заменой импортных компонентов на отечественные для продолжения его эксплуатации в рамках существующей орбитальной группировки. Суды трех инстанций взыскали с исполнителя только 1,1 миллиона рублей.

ИСС - ведущее предприятие госкорпорации "Роскосмос", занимающееся созданием космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии. В частности, предприятие производит спутники для российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС.

В настоящее время орбитальная группировка ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и три "Глонасса-К"), из которых 24 работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях, один - на техническом обслуживании, один - в резерве. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.

ГЛОНАСС – одна из четырех созданных в мире систем, аналогичная американской GPS, китайской BeiDou и европейской Galileo. Гражданский сигнал отечественной группировки предоставляется на открытой и бесплатной основе всем пользователям в мире. Особое значение система ГЛОНАСС имеет для эффективного решения задач Вооруженных сил. Система используется в высокоточном оружии, беспилотной авиации, для оперативного управления войсками.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
ИСС Решетнева
Минoбороны РФ
Роскосмос
Проекты
GPS
ГЛОНАСС
Похожие новости
20.05.2014
Кризис персональной ответственности
09.04.2012
Как нас спасет ГЛОНАСС
11.11.2011
Капитал Марса
10.01.2008
Основные итоги деятельности федеральных органов исполнительной власти в 2007 г. и задачи на 2008 г.
29.01.2007
Глобальная навигационная спутниковая система отечества
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 08:38
  • 20
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 31.03 07:40
  • 6
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 31.03 04:16
  • 1
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?
  • 31.03 04:16
  • 1
Сенсационные кадры: российский ударный БПЛА уничтожил самолет. Обратил на себя внимание тип ракеты (Haber7, Турция)
  • 31.03 04:15
  • 1
Военно-техническая дипломатия
  • 31.03 01:23
  • 67
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 31.03 00:44
  • 17
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 30.03 23:01
  • 10
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 30.03 21:51
  • 1
Илон Маск озвучил причину взрыва демонстратора Starship
  • 30.03 21:47
  • 4
Aftonbladet (Швеция): что Запад сможет противопоставить России в случае атаки
  • 30.03 19:31
  • 3
Британцы готовили ядерный удар по Ближнему Востоку в случае войны с СССР
  • 30.03 19:20
  • 4
В Одессу прибыл американский сухогруз c военным снаряжением для ВСУ
  • 30.03 18:51
  • 2
Посол Польши в РФ: Меня направили в Москву искать равноправный диалог с Россией
  • 30.03 18:50
  • 2
В конгрессно-выставочном центре "Партиот" прошла военно-научная конференция
  • 30.03 18:01
  • 12
За «Терминатором» придет «Армата»