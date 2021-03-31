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Интерфакс-АВН

Южная Корея в состоянии перехватывать северокорейские баллистические ракеты малой дальности - Минобороны РК

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Американский комплекс ПРО THAAD в Южной Корее
Американский комплекс ПРО THAAD в Южной Корее.
Источник изображения: © AFP 2020 / Yonhap/Stringer

Гонконг. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Южная Корея располагает возможностями перехвата северокорейских баллистических ракет малой дальности, заявило во вторник министерство обороны Республики Корея.

"Южная Корея обладает способностью и средствами для уверенного перехвата северокорейских ракет малой дальности, в том числе баллистических, с помощью системы противоракетной обороны Южной Кореи и США", - заявил официальный представитель министерства Бу Сын Чан.

Как сообщалось, в четверг минувшей недели Северная Корея осуществила пуск дух баллистических ракет малой дальности. Об озабоченности в связи с этим заявили США, Южная Корея и Япония.

В то же время, секретарь ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Бен Чхоль заявил ранее, что эти ракетные пуски стали реализацией права КНДР на самооборону, и Северная Корея продолжит наращивать военную мощь для повышения обороноспособности страны.

"Мы будем продолжать наращивать нашу самую основательную и подавляющую военную мощь", - говорилось в заявлении партийного чиновника.

По словам Ли Бен Чхоля, "недавний испытательный пуск тактических управляемых ракет нового типа был актом, равносильным осуществлению полноправного права суверенного государства на самооборону".

Он отметил: "Мы не можем не наращивать непобедимую физическую мощь для надежной защиты безопасности нашего государства в нынешней ситуации, когда Южная Корея и США постоянно создают военные угрозы Корейскому полуострову, упорно проводя опасные военные учения и внедряя передовые вооружения".

"Воинственная позиция новой американской администрации побуждает нас идти по пути, которым мы вынуждены следовать", - заявил чиновник.

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