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Интерфакс-АВН

Пара дальних противолодочных самолетов ВМФ РФ совершила полет вблизи Аляски - NORAD

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Противолодочный самолет ТУ-142
Противолодочный самолет ТУ-142.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Вашингтон. 29 марта. Интерфакс - Два дальних противолодочных самолета ВМФ России Ту-142 в понедельник совершила полет вблизи Аляски, сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"NORAD позитивно идентифицировал и проследил за двумя российскими патрульными противолодочными самолетами Ту-142, которые зашли в идентификационную зону противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что российские самолеты находились в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады.

Британские Королевские ВВС в понедельник сообщили, что их истребители Typhoon из состава сил быстрого реагирования экстренно вылетали на "перехват" двух российский дальних патрульных противолодочных самолетов Ту-142, совершивших полет вблизи Соединенного Королевства над Северным морем.

ВВС Бельгии также сообщили, что эти два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 совершили полеты над нейтральными водами Северного моря вблизи Нидерландов.

Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщало, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более 8 часов", - заявили в Минобороны РФ.

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