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Интерфакс-АВН

Истребитель Севфлота МиГ-31БМ выполнил две дозаправки в воздухе в ходе полёта над Арктикой

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МиГ-31БМ
МиГ-31БМ.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Экипаж истребителя МиГ-31БМ Северного флота в ходе пятичасового планового полёта над Арктикой дважды пополнил запас топлива в воздухе от самолёта-заправщика Ил-78, сообщили в пресс-службе Северного флота в понедельник.

"Экипаж истребителя-перехватчика МиГ-31БМ отдельного смешанного истребительного авиаполка Северного флота в ходе совершения планового полета над Арктикой совершил две дозаправки топливом в воздухе от танкера Ил-78", - сообщили в Северном флоте.

Там отметили, что МиГ-31 взлетел со всесезонного аэродрома "Нагурская" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, долетел до Северного полюса и вернулся на аэродром базирования на Кольском полуострове, продолжительность полёта составила около пяти часов.

26 марта главком ВМФ РФ Николай Евменов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что два российских дальних перехватчика МиГ-31 совершили полет над Северным полюсом.

"Полет в приполярном районе с дозаправкой в воздухе парой МиГ-31 с прохождением географической точки Северного полюса в прямом и обратном направлении", - сообщил Евменов.

Вооруженные силы России получают модернизированные самолеты МиГ-31БМ. Как сообщал "Интерфакс", этот самолет в модификации МиГ-31К стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия - ракетного комплекса "Кинжал".

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