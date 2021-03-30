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Поглед.инфо (Болгария): Болгария — зона мира!

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Международные военные учения Rapid trident-2016 во Львовской области
Международные военные учения Rapid trident-2016 во Львовской области.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Что превращает Болгарию в гибридное оружие НАТО против России? Шпионские скандалы, навязывание представлений о «российской угрозе», участие в антироссийских военных учениях... Против подобных шагов официальной Софии выступает болгарская партия «Возрождение Отечества».

Обращение политической партии «Возрождение Отечества» к болгарским партиям:

"Мы, члены партии "Возрождение Отечества", с большой тревогой наблюдаем за растущей враждебностью Болгарии к России, исходящей от определенных кругов.

Провокационные и неубедительные "шпионские" скандалы, терпимое отношение правительства к внушениям США и Великобритании о якобы "вредном" влиянии России, навязывание в СМИ высказываний некоторых болгарских политиков, считающих Россию угрозой национальной безопасности нашей страны, участие Болгарии в "демонстрациях силы", антироссийских военных учениях - все эти действия превращают нашу страну в гибридное оружие НАТО против России.

В болгарских СМИ появились статьи с заголовками вроде "США рассматривают Восточную Европу как будущий театр военных действий против России". Недавно в правительственных кругах поползли слухи о том, что "если НАТО будет воевать с Россией, мы будем на стороне НАТО". Российские СМИ отреагировали на эту жалкую и нелепую воинственность - в случае войны НАТО с Россией "военные базы на территории Болгарии будут быстро уничтожены ракетными ударами российской армии".

Политическая партия "Возрождение Отечества" предупреждает: активно поддерживая евроаталантическую враждебность по отношению к России, Болгария встает на путь погибели. Вот почему мы обращаемся ко всем политическим партиям, для которых национальные интересы, сохранение болгарской государственности и защита нашего народа имеют первостепенное значение - мы призываем сказать "СТОП" этому безумию, пока не стало слишком поздно. Напомним, что эксперты в области ядерной физики перевели "часы Судного дня" - осталось чуть меньше двух минут.

Долг Болгарии как колыбели славяно-православной кириллической цивилизации - взять на себя обязательство перед Великой Россией сделать все возможное, чтобы наше Отечество стало зоной мира!

Давайте выступим против участия Болгарии в военных учениях НАТО "Defender" ("Защитник") в Черном море, запланированных на весну-лето 2021 г.!

Давайте обратимся к странам НАТО с призывом не проводить эти учения!

Мы просим все партии, и особенно тех, кто готов провозгласить мир первостепенной и неотъемлемой ценностью, публично заявить о своей позиции, поддержать призыв "Болгария - зона мира!"

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Болгария
Великобритания
Россия
США
Продукция
БТР-7
Проекты
NATO
Военные учения
Ядерный щит
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