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Интерфакс-АВН

РФ готова оказывать поддержку руководству ЦАР, развивать ВТС - Лавров

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Переданные из наличия Министерства обороны России Центральноафриканской Республике десять бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, доставленные транспортным самолетом Ан-124-100 "Руслан" (регистрационный номер RA-82010, серийный номер 01-09) и
Переданные из наличия Министерства обороны России Центральноафриканской Республике десять бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, доставленные транспортным самолетом Ан-124-100 "Руслан" (регистрационный номер RA-82010, серийный номер 01-09) из состава 224-го летного отряда ВКС России. Банги, 15.10.2020.
Источник изображения: Телеграм-канал "Улыбаемся и машем"

Москва. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность России и далее содействовать руководству Центральноафриканской республики (ЦАР) в стабилизации ситуации в стране, а также продолжить военно-техническое сотрудничество с этим государством.

Как сообщается на сайте МИД РФ, Лавров провёл в понедельник телефонный разговор с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой в преддверии запланированной на 30 марта церемонии его инаугурации.

"С российской стороны была выражена готовность и далее содействовать усилиям центральноафриканского руководства по стабилизации обстановки в стране как на двусторонней основе, так и в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН развивать военно-техническое сотрудничество, продолжать укреплять внешнеполитическую координацию по актуальным международным и африканским проблемам", - говорится в сообщении на сайте.

"В ходе беседы состоялся заинтересованный и доверительный обмен мнениями по всему комплексу вопросов поступательного развития двусторонних связей. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее углубление политического диалога, эффективного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях", - сообщил МИД РФ.

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Россия
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ООН
Персоны
Лавров Сергей
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