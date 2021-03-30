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Российская газета

Россия и Южная Корея подписали договор о сотрудничестве в области обороны

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Заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Источник изображения: Григорий Сысоев / РИА Новости

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провел в Южной Корее переговоры по региональной безопасности. Как сообщили в российском военном ведомстве, в соответствии с достигнутыми договоренностями по окончании стратегического диалога стороны подписали соглашение между Россией и Кореей о сотрудничестве в области обороны.

Александр Фомин в ходе переговоров со своими корейским коллегой Пак Чже Мином также обсудил вопросы региональной безопасности с акцентом на обстановке в Северо-Восточной Азии и на Корейском полуострове. Кроме того, в беседе были затронуты также состояние и перспективы двустороннего взаимодействия и военной области.

Также заместитель министра обороны РФ встретился с заместителем председателя комитета начальников штабов вооруженных сил Кореи генерал-лейтенантом Юн Ый Чхолем.


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Южная Корея
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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