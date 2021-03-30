Пентагон намерен к 2023 году научить искусственный интеллект вести воздушные бои

Для этих целей планируется модифицировать четыре реактивных учебно-боевых самолета L-39, на что компании Calspan выделили $14,1 млн, сообщает Defense Brief

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) намерено в 2023 году разработать программу управления боевым самолетом, наделенную искусственным интеллектом (ИИ) и способную заменить пилота в воздушных боях. Об этом сообщил в воскресенье специализированный портал Defense Brief, отметив, что ограниченные летные испытания предполагается провести уже в текущем году.

Как отмечает портал, для этих целей планируется для начала модифицировать четыре реактивных учебно-боевых самолета L-39, на что DARPA выделило компании Calspan $14,1 млн. Программа разработки такого ИИ под названием "Эволюция воздушного боя" (Air Combat Evolution, ACE), рассчитанная на три этапа, "приближается уже к завершению первого этапа", подчеркивает Defense Brief.

"Мы сосредоточены сейчас на том, чтобы интегрировать алгоритмы, разработанные для имитационных боев, в программы управления самолетов, в то время как мы готовимся к реальным полетам на уменьшенной авиамодели в конце 2021 года", - приводит портал слова представителя DARPA полковника Дэна Джеворсека. По его словам, ожидается, что к учебным воздушным боям с использованием L-39 можно будет приступить в конце 2023 года или в 2024 году.

В рамках ACE было уже проведено несколько успешных виртуальных боев. В августе прошлого года ИИ удалось выиграть пять сражений на F-16 "один на один" против опытного летчика-истребителя ВВС. Тогда разрешалось "применять" лишь авиапушки. В феврале текущего года задача была усложнена: два "синих" F-16, пилотируемых ИИ, вели бой с таким же "красным" истребителем, причем уже с возможностью использования ракет.

L-39 был разработан в 1960-х годах в Чехословакии на предприятии Aero Vodochody. С 1972 года по начало 1990-х годов являлся основным учебно-тренировочным самолетом стран - участниц Организации Варшавского договора. Продолжает эксплуатироваться в более чем 30 странах мира, в том числе используется и для подготовки курсантов летных училищ России.