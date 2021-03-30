С российскими электромагнитными комплексами сложно бороться - США

В Счётной палате США оценили возможности американских военных и их потенциальных противников при проведении операций в электромагнитном спектре.

С соответствующим докладом в подкомитете палаты представителей по кибернетике, инновационным технологиям и информационным системам выступил директор по вопросам оборонного потенциала и управления в Счётной палате Джозеф Киршбаум. С документом ознакомился RT.

Как отмечают аналитики, электромагнитный спектр представляет собой невидимое боевое пространство, которое имеет колоссальное значение для операций Пентагона в воздухе, на суше, море, в космосе и киберпространстве. Ограничение доступа к нему может помешать вооружённым силам действовать по плану, поэтому контроль над этой сферой так необходим для обеспечения национальной безопасности, пояснил Киршбаум.

При этом он констатировал, что важность электромагнитного пространства осознают во многих странах, включая Россию и Китай, которые значительно улучшили свои возможности в этой области.

«Мы не единственная глобальная держава, которая понимает важность превосходства в электромагнитном спектре. Потенциальные противники, в том числе Россия и Китай, существенно продвинулись в совершенствовании своих возможностей в сфере борьбы в электромагнитном спектре и использования данного спектра в целом», — заявил Киршбаум.

Несмотря на попытки Пентагона решить эту «проблему», Соединённые Штаты больше не могут быть уверены в своём превосходстве в электромагнитном спектре, считает он.

В докладе говорится, что российские силы борьбы в электромагнитном спектре продемонстрировали свою эффективность, «реально применяя эти средства против США и вооружённых сил других стран». Однако не уточняется, о каких случаях идёт речь.

Специалисты также включили в документ мнение Разведуправления Пентагона, которое в 2019 году назвало российское электромагнитное вооружение силами «мирового класса» и признало, что РФ способна уничтожать чужие средства управления, связи и разведки. «Российские электромагнитные комплексы отличаются высокой мобильностью, что затрудняет противодействие им», — добавил Киршбаум.

Аналитики отмечают, что военная операция в Сирии позволила России накопить практический опыт борьбы в электромагнитном спектре и развить потенциал борьбы с космическими средствами. Со ссылкой на некие исследования сообщается, что Москва, возможно, разрабатывает ядерные реакторы следующего поколения, способные создавать помехи для электронных сигналов в космосе.