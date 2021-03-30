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ВУНЦ ВМФ продолжит военно-научное сопровождение процесса строительства ДЭПЛ проекта 636.3 для ВМФ России

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ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 29 марта. В соответствии с заданием Минобороны РФ проект 636.3, по которому ведется строительство серии неатомных подводных лодок для ВМФ России, глубоко модернизирован и отвечает всем современным требованиям.

Военно-научное сопровождение строительства этих подводных лодок осуществляется Военным учебно-научным центром ВМФ.

Ранее комплексы и системы проекта 636.3 подтвердили заявленные характеристики в ходе испытаний двух первых подводных лодок серии, строящейся на предприятии "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота, – ДЭПЛ "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", которые проводились при активном участии специалистов Центрального конструкторского бюро "Рубин". Судостроители и конструкторы обеспечили передачу ВМФ ДЭПЛ "Петропавловск-Камчатский" 25 ноября 2019 года и ДЭПЛ "Волхов" – 24 октября 2020 года.

Подводная лодка "Магадан" – третья в серии шести кораблей, строящихся для Тихоокеанского флота по проекту АО "ЦКБ "Рубин" на АО "Адмиралтейские верфи".

Это уже вторая серия, которая строится для ВМФ по проекту 636.3. В 2010-2016 годах были спроектированы, построены, прошли все виды испытаний и переданы ВМФ шесть подводных лодок проекта 636.3 для Черноморского флота.

"Магадан" – 72-я подводная лодка серии "Варшавянка", к которой относятся подводные лодки проекта 877 и его развития, – проекта 636. Конструкторы ЦКБ "Рубина" изначально заложили в эту серию возможность глубокой модернизации, которая шла по пути обеспечения все более высокой скрытности, способности подводной лодки первой обнаруживать противника, удобства и безопасности в эксплуатации, а также еще большего повышения боевой эффективности.

"Модернизационный потенциал подводных лодок серии "Варшавянка" после 40 лет развития не исчерпан, и лучшее тому подтверждение – заказ этих подводных лодок Военно-морским флотом России и их эффективность", – цитирует генерального директора АО "ЦКБ "Рубин" Игоря Вильнита Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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