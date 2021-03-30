У страха глаза велики - Южно-Китайское море

Филиппинские военные отправили лёгкие истребители для наблюдения за сотнями китайских судов в спорных водах Южно-Китайского моря, заявил министр обороны страны, повторив своё требование о немедленном выводе флотилии КНР из указанной акватории, передаёт Reuters.

Напряжённость в регионе резко возросла после того, что Филиппины назвали «скоплением и угрожающим присутствием» более 200 китайских судов, которые, по мнению Манилы, были укомплектованы «ополченцами». Суда в настоящее время пришвартованы у рифа Троицы в 200-мильной исключительной экономической зоне Филиппин.

Министр обороны страны Дельфин Лоренцана заявил, что филиппинская боевая авиация направляется для ежедневного наблюдения за ситуацией. Лоренцана добавил, что Манила также увеличит своё военно-морское присутствие в Южно-Китайском море, чтобы проводить «патрулирование суверенитета» и защищать филиппинских рыбаков.

«Наши воздушные и морские активы готовы защитить наш суверенитет и суверенные права», — заключил глава ведомства.

В посольстве Китая в филиппинской столице на запрос Reuters прокомментировать заявление военного руководства соседней страны сообщили, что суда на указанном рифе были «рыбацкими лодками, укрывавшимися от бурного моря», и что на их борту не было никаких «ополченцев». Бруней, Малайзия, Филиппины, Китай и Вьетнам имеют конкурирующие территориальные претензии в Южно-Китайском море, через которое проходит не менее 3,4 триллиона долларов ежегодной торговли, напоминает Eadaily.