В Парк "Патриот" с помощью вертолета Ми-26 доставлены новые экспонаты – вертолет Ми-24В и Ми-8Т

ЦАМТО, 29 марта. В Военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" с помощью вертолета Ми-26 с ближайшего военного аэродрома доставлены новые экспонаты – ударный вертолет Ми-24В и военно-транспортный вертолет Ми-8МТ, причем не на внешней подвеске, а внутри грузовой кабины.

Инженерно-технический состав ВКС России с ювелирной точностью размещали предварительно подготовленные к перевозке вертолеты внутри Ми-26 и надежно их фиксировали, чтобы не допустить малейшего смещения груза в полете.

После выгрузки на взлетно-посадочной площадке Парка в течение короткого времени вертолеты ставились на собственные шасси и с соблюдением всех предосторожностей перекатывались в зону, где будет производиться их окончательная сборка и приведение в экспозиционное состояние.

После завершения реставрации боевые вертолеты Ми-24В и Ми-8МТ займут достойное место в экспозиции Парка, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.