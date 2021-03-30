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Интерфакс-АВН

Киев пока не намерен выходить из режима перемирия в Донбассе, заявляют в украинской делегации в ТКГ

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Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0, Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine

Киев. 29 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию военного конфликта в Донбассе Алексей Арестович заявил, что пока не идет речи о выходе Украины из режима перемирия.

"Сейчас главной задачей является возвращение к полному и всеобъемлющему прекращению огня. У нас неблагополучно, у нас есть проблемы. Но режим прекращения огня - это договоренность, достигнутая в нормандском формате. Чтобы декларировать выход из него, должен быть проведен полный спектр консультаций, и стороны должны признать, что он фактически не действует. Но сейчас вектор противоположный - по крайней мере, три стороны делают все для того, чтобы вернуться к полному и всеобъемлющему (перемирию - ИФ)", - сказал Арестович в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24".

Он предположил, что до вторника 30 марта должны быть какие-то результаты переговоров ТКГ по Донбассу.

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Страны
Украина
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