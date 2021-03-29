Для обеспечения безопасности Армении необходимо углубить союзнические отношения с РФ - Пашинян

№1

Makc 29.03.2021 09:34

Довыпендривался николка. Злил и пинал РФ всё время что был на службе. А теперь вот пришли Азербайджанцы, жахнули фейсом об тейбл, отобрали Карабах, показали полную никчёмность Пашиняна и его руководства, и прозрел дядя. Только вот поздно. С ним вряд-ли кто будет разговаривать уже, ибо недолго ему осталось на посту премьер-министра сидеть.