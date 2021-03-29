Для обеспечения безопасности Армении необходимо углубить союзнические отношения с РФ - Пашинян

Ереван. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Армении необходимо углубить союзнические отношения с Россией для обеспечения своей безопасности, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
"Мы начали серьезный процесс реформирования нашей армии. И для обеспечения безопасности Армении мы должны углубить союзнические отношения с Россией", - сказал Пашинян на встрече с жителями села Мясникян в рамках поездки по Армавирской области республики в воскресенье.
По его словам, необходимо развивать мощности армяно-российской совместной группировки войск.