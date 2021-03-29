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Интерфакс-АВН

Для обеспечения безопасности Армении необходимо углубить союзнические отношения с РФ - Пашинян

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Гунеев

Ереван. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Армении необходимо углубить союзнические отношения с Россией для обеспечения своей безопасности, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мы начали серьезный процесс реформирования нашей армии. И для обеспечения безопасности Армении мы должны углубить союзнические отношения с Россией", - сказал Пашинян на встрече с жителями села Мясникян в рамках поездки по Армавирской области республики в воскресенье.

По его словам, необходимо развивать мощности армяно-российской совместной группировки войск.

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Страны
Армения
Россия
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1 комментарий
№1
29.03.2021 09:34
Довыпендривался николка. Злил и пинал РФ всё время что был на службе. А теперь вот пришли Азербайджанцы, жахнули фейсом об тейбл, отобрали Карабах, показали полную никчёмность Пашиняна и его руководства, и прозрел дядя. Только вот поздно. С ним вряд-ли кто будет разговаривать уже, ибо недолго ему осталось на посту премьер-министра сидеть.
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