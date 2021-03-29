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Интерфакс-АВН

Порядка 11 тысяч человек со стороны Армении были ранены во время военного конфликта в Нагорном Карабахе

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Военнослужащий подразделения Вооруженных сил Армении
Военнослужащий подразделения Вооруженных сил Армении.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Ереван. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Около 11 тыс. армянских военных и добровольцев получили ранения в период войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, заявил заместитель начальника военно-медицинского управления ВС Армении Гегам Пашикян.

"В течение 44 дней войны в госпиталях и больницах среди военнослужащих, полицейских, погранвойск Службы нацбезопаности, добровольцев было до 11 тыс. раненых и больных", сказал Пашикян журналистам в воскресенье.

По его словам, 55% имели легкие ранения, 35% - средней тяжести, 7% - тяжелые ранения, 2% - крайне тяжелые.

"В настоящее время около 1500 военнослужащих получают лечение. 885 человек получили группы инвалидности первой, второй и третьей степени", - отметил Пашикян.

По данным на 22 марта, общее количество внесенных в список погибших военнослужащих составляет - 2 тыс. 652.

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Страны
Армения
Проекты
2020-й год
Медицина
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