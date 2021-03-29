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Интерфакс-АВН

Пашинян: армяно-российская группировка войск - важная формула противодействия угрозам безопасности в регионе, которую необходимо усилить

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Военная база в Гюмри остается значимым фактором нашего присутствия в Армении
Военная база в Гюмри остается значимым фактором нашего присутствия в Армении.
Источник изображения: Сергей Гунеев/РИА Новости

Ереван. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Армяно-российская совместная группировка войск является важнейшей составляющей противодействия региональным угрозам, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Самая важная формула противодействия угрозам безопасности в регионе - совместная армяно-российская группировка войск, которая уже существует в Армении. По моему мнению, в предстоящих наших действиях мы должны подумать об усилении армяно-российской группировки войск в качестве важнейшей составляющей региональной безопасности", - сказал Пашинян на встрече с жителями села Арагац в рамках поездки по Армавирской области Армении в воскресенье.

При этом он отметил, что сказанное не означает, что необходимо "постоянно готовиться к новым войнам".

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Страны
Армения
Россия
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