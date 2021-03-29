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Интерфакс-АВН

Армения и Азербайджан должны совместно пользоваться ж/д сообщением с Ираном и Россией - Пашинян

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Встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном
Встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Источник изображения: Официальный сайт Президента России

Ереван. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости разблокирования региональных транспортных коммуникаций.

"Наши железные дороги в Иран и Россию проходят через Азербайджан. Не может быть так, чтобы мы получили дорогу по их территории, а они по нашей - нет. Мы должны принять решения о том, что должны взаимно пользоваться дорогами", - сказал Пашинян на встрече с жителями села Арагац в рамках поездки по Армавирской области Армении в воскресенье.

По его словам, необходимо изменить отношение к региону.

"Да, в регионе у нас есть враги, но давайте зафиксируем, что чем больше мы считаем их врагами, так и они считают нас врагами. В регионе мы должны создать благоприятную атмосферу вокруг Армении. А для этого мы тоже должны изменить нашу точку зрения в отношении региона", - отметил Пашинян.

Ранее на этой неделе вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что Армения и Азербайджан при посредничестве России обсуждают возможность восстановления всех транспортных коммуникаций, действовавших в период СССР.

"Обсуждения ведутся по восстановлению всех коммуникаций, действовавших в советские времена. Это и автодороги, и железные дороги", - сказал Григорян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте 24 марта.

Он напомнил, что трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров Армении, России и Азербайджана провела ряд заседаний.

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Азербайджан
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