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Интерфакс-АВН

Актрису и режиссера фильма о космосе планируют отправить на МКС 20 сентября - ЦПК

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Вид на МКС
Вид на МКС.
Источник изображения: © NASA

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Актрису и режиссера художественного фильма о космосе, съемки которого пройдут на Международной космической станции (МКС), планируют отправить на орбиту 20 сентября, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов.

"Командир "Союза МС-18" Олег Новицкий в октябре вернется на Землю в спускаемом аппарате этого корабля вместе с актрисой и режиссером фильма, отправка которых на орбиту планируется 20 сентября", - сообщил Власов журналу "Русский космос".

Ранее начальник ЦПК сообщил, что следующая экспедиция на МКС будет продленной из-за съемок фильма. По его словам, командир следующей экспедиции вернется на Землю в октябре, два члена экипажа - Марк Ванде Хай и Петр Дубров останутся на орбите на более продолжительную экспедицию, через один корабль, "потому что в ближайшем после этого старта на корабле полетят командир и два участника космического полета".

9 марта в "Роскосмосе" сообщили, что для участия в съемках фильма под рабочим названием "Вызов" отобраны 20 финалисток. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса", все материалы участниц кастинга будут переданы в госкорпорацию для дальнейшего отбора в отряд космонавтов.

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ЦПК Гагарина
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