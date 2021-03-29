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Интерфакс-АВН

На границе Армении и Азербайджана погранпосты временно размещаются на основе советских военных карт - вице-премьер Армении

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Российские миротворцы недалеко от границы с Арменией
Российские миротворцы недалеко от границы с Арменией.
Источник изображения: © REUTERS / Francesco Brembati

Ереван. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Пограничные посты на границе Армении и Азербайджана выставляются на основе советских военных карт периода 1970-ых гг., заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян.

"Размещение пограничных постов осуществляется в рамках логики военных карт 1975-1976 гг. Это временное размещение до окончательной делимитации и демаркации границ. А для этого необходимо иметь двусторонние отношения", - сказал Авинян в интервью армянской службе радиостанции "Свобода".

По его словам, процесс делимитации и демаркации границ - долгосрочный процесс.

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Страны
Азербайджан
Армения
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