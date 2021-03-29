Казахстан возглавил один из органов Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Нур-Султан. 27 марта. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Представитель Казахстана избран главой одного из руководящих органов Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) в Вене, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.

Отмечается, что пост председателя рабочей группы "Б" ОДВЗЯИ займет генеральный директор Национального ядерного центра республики Эрлан Батырбеков, который будет возглавлять данную группу с 2021 по 2024 годы.

"Победа Казахстана явилась результатом сложной конкурентной борьбы, в ходе которой представители Норвегии и Парагвая сняли свои кандидатуры, признав заслуги и последовательную политику нашей страны в деле разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения", - говорится в сообщении, распространенном в субботу.

По данным ведомства, данная позиция позволит Казахстану регулировать инспекционную деятельность по проведению ядерных взрывов в мире.