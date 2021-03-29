Экс-переводчица Пентагона признала вину в попытке шпионажа для «Хезболлы»

Бывшая переводчица Пентагона Мариам Томпсон призналась в попытке передать ливанскому военизированному шиитскому движению «Хезболла» сведения об убийстве американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщило на своем сайте министерство юстиции США.

Как пояснили в ведомстве, в январе после гибели Сулеймани с Томпсон, работавшей на неназванной базе Пентагона за рубежом, связался неизвестный, который представился представителем «Хезболлы» и попросил о содействии. Предположительно, он был информатором американских спецслужб.

По его просьбе переводчица смогла получила доступ к данным не менее чем о 10 источниках американской разведки, включая их имена, фотографии и отчеты. После передачи информации своему контактному лицу она была приглашена на встречу с военным командиром «Хезболлы». В конечном итоге Томпсон арестовали 27 февраля 2020 года.

Отмечается, что женщине грозит пожизненное заключение, несмотря на то что она признала себя виновной.

Сулеймани был убит в Ираке 3 января 2020 года при налете американской авиации на аэропорт Багдада. Он командовал спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс», организующим операции иранских вооруженных сил за границей. В 2019 году Вашингтон признал КСИР террористической группировкой.

В Пентагоне после убийства генерала заявили, что атака была санкционирована Трампом, «чтобы защитить персонал США за рубежом». Минюст США назвал это убийство легитимным, сочтя его самообороной.