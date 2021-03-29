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Naked Science

SpaceX снова устроила незапланированное фаер-шоу: в небе над США разрушилась вторая ступень ракеты Falcon 9

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Источник изображения: naked-science.ru

Жители Западного побережья Соединенных Штатов стали свидетелями впечатляющего зрелища. Поздним вечером 25 марта в небе пронеслась группа ярких объектов, похожих на метеоры. Это вошла в атмосферу и полностью разрушилась вторая ступень запущенной в начале месяца ракеты Falcon 9.

Стоит отметить, что подобное явление, на самом деле, довольно тривиально и безопасно. Как пишет астроном из Смитсоновской астрофизической обсерватории Джонатан Макдоуэлл (Jonathan McDowell) в своем Twitter-аккаунте, эта ступень Falcon 9 — уже четырнадцатый рукотворный объект тяжелее тонны, вернувшийся из космоса с начала года. Причем для землян опасности они никакой не представляют, поскольку входят в атмосферу на достаточной для полного разрушения скорости.

Обычно после выполнения своей основной задачи вторая ступень Falcon 9 совершает тормозной маневр, чтобы вход в атмосферу происходил по заранее рассчитанной траектории. Тогда, даже если какие-то детали достигнут поверхности, они упадут вдали от обитаемых зон. В нашем случае ступень по какой-то причине сойти с орбиты сразу не смогла и провела в космосе 22 дня. Иными словами, она превратилась в космический мусор и вернулась на Землю естественным путем, медленно тормозясь о верхние слои атмосферы.

В компании SpaceX пока не подтвердили информацию, что наблюдавшийся множеством свидетелей фейерверк — результат сгорания именно их техники. Но сразу два авторитетных источника утверждают, что это так. Первый — Джеймс Дэвенпорт (James Davenport), астроном из Вашингтонского университета. Он рассказал об этом в интервью телеканалу KING 5. Второй — отделение Национальной метеорологической службы (NWS) в Сиэтле, которое опубликовало пост в своем Twitter, успокоив свидетелей инцидента. Несмотря на высокую достоверность этой версии, она все равно пока остается неофициальной.

Вышеупомянутый Макдоуэлл также собрал уже внушительную коллекцию видео рукотворного звездопада. Различные отработавшие ракеты и спутники сгорают в атмосфере регулярно, однако стать свидетелем такого события — большая удача.


Предсказать точную траекторию неконтролируемо возвращающегося из космоса объекта довольно трудно. Дело в том, что их скорость, как правило, ниже, чем у природных тел вроде астероидов и пыли. Поэтому на них оказывают сравнительно большое влияние высотные ветры.

Миссия, которой приписывают эту «вернувшуюся домой» ступень — Starlink 17, стартовавшая 4 марта (что интересно, это 20-й запуск программы, из-за чего возможна путаница в названиях). В ее рамках на орбиту успешно вышла очередная партия спутников собственного «созвездия» SpaceX. Первая ступень Falcon 9, отправившая их в космос, летала уже шестой раз и штатно села на беспилотный корабль.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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