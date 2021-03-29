РФ в новом документе впервые отмечает угрозы проведения компьютерных атак на информресурсы государств - Патрушев

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Россия в новом документе об информационной безопасности определяет как угрозу компьютерные атаки на государственные информресурсы, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Растет число преступлений в сфере компьютерной информации. Впервые обозначены угрозы, связанные с проведением компьютерных атак на информационные ресурсы государств, в том числе на критическую информационную инфраструктуру", - заявил Патрушев после заседания Совбеза РФ, которое провел президент Владимир Путин.

На заседании СБ в пятницу одобрен проект "Основ государственной политики РФ в области международной информационной безопасности".