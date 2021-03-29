Россия: электронная борьба — это не война. Под прицелом Кипр (Defence 24, Польша)

Россияне в очередной раз столкнулись с обвинениями в том, что они активно глушат натовские электронные системы. На этот раз под прицелом российских систем РЭБ якобы оказались британские транспортные самолеты на Кипре, а заодно — гражданские пассажирские лайнеры в этом регионе. Подозрения автор комментирует как установленный факт.

Британцы сообщили, что кто-то несколько раз предпринимал попытки глушить в небе над Кипром сигнал системы спутниковой навигации "Джи-пи-эс" (GPS), которой пользуются британские транспортные самолеты А-400 "Атлас". Многие британские СМИ считают, что за такими действиями стоит Россия, которая таким образом старается помешать НАТО проводить воздушные операции над восточной частью Средиземного моря. Не секрет, что Кипр используется в качестве базы натовской авиации в операции, ведущейся против террористических сил на территории Ирака и Сирии.

Подозрения пали на россиян, поскольку в регионе только у них есть эффективные системы РЭБ, специально адаптированные для обхода западных систем защиты от помех. Также эти подозрения естественным образом следуют из появлявшихся ранее обвинений, связанных с похожими инцидентами, которые имели место в особенности во время российской операции в Сирии. Именно там в предыдущие годы предпринимались попытки нарушения работы бортовых приборов беспилотных летательных аппаратов или глушения системы связи американских самолетов артиллерийской поддержки AC-130, которые в 2018 году выполняли задачи для войск специального назначения.

На первый взгляд дело выглядит не стоящим особого внимания: никого не "поймали за руку", а кроме того, использовалось не летальное, а лишь электронное оружие. Британцы, однако, относятся к ситуации серьезно. Атаке подверглись специальные транспортные самолеты, перевозящие, в частности, людей с кипрской базы Акротири Королевских военно-воздушных сил, при этом не было зафиксировано случаев электронных атак на истребители "Тайфун", которые тоже используют систему GPS, в том числе как источник информации для боевых систем.

Разумеется, у большинства самолетов есть дополнительные системы и процедуры, которые задействуются в случае неполадок в GPS, однако, в динамичной ситуации (например, при напряженном авиационном трафике над конкретной территорией) внезапное отключение системы или, что еще хуже, внедрение в нее серьезной ошибки может привести к катастрофе. В таком случае создание электронных помех становится не просто "баловством", а реальными боевыми действиями против одного из членов НАТО. Именно это стараются подчеркнуть сейчас британцы.

Они указывают, что хотя россияне официально избегают открытого военного конфликта, тот продолжает разворачиваться. "Подпороговые" действия могут не только служить оказанию психологического и пропагандистского воздействия, но и нанести конкретный ущерб, особенно если их целью станут военные транспортные самолеты, перевозящие людей, а на борту А-400 "Атлас" может находиться до 116 военных в полной экипировке.

Дело осложняется тем, что россияне не могут нарушить работу конкретных GPS-приемников над конкретной областью, а действуют "секторально", то есть атакуют все объекты, находящиеся в радиусе действия передающей антенны системы РЭБ. Таким образом случайной целью могут оказаться гражданские воздушные суда, в том числе пассажирские. Если военные системы GPS имеют какую-то защиту от помех, то гражданские ей не располагают.

Такая ситуация сложилась на Кипре. Британцы сообщили, что создание помех не сказалось на функционировании военных транспортных самолетов, но попросили гражданские авиационные службы сообщить пилотам о возможной угрозе, связанной с появлением ложных GPS-данных. Особую опасность представляет "спуфинг", то есть фальсификация информации: экипаж не теряет сигнала спутниковой навигации, но тот оказывается неверным и может привести самолет не туда, куда планировалось.

Это не первый пример легкомысленности россиян в области использования военных систем в отношении гражданских самолетов. Из-за того, что Кремль не учитывал возможные последствия своих шагов, в частности, 17 июня 2014 года на Украине оказался сбит лайнер малазийской авиакомпании. В этом случае не имеет ни малейшего значения, специально это было сделано или нет. Отказ от следования международным стандартам привел к смерти 298 человек.

Сторонним наблюдателям кипрские инциденты кажутся непонятными потому, что целью атаки оказались невооруженные транспортные машины, а не истребители "Тайфун", которые, стартовав с базы Акротири, недавно нанесли удары по объектам в Сирии, и при этом в первый раз использовали крылатые ракеты "Сторм шэдоу". Российская пропаганда старается это использовать. Она утверждает, что британцы специально раздувают скандал, выстраивая базу под опубликованный 16 марта 2021 года Обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании до 2025 года. В этом документе, с одной стороны, подчеркивается, что "Россия останется важнейшей непосредственной угрозой" для страны, а с другой - звучит напоминание, что опасность представляют не только обычные и ядерные вооружения, но и гибридные угрозы, которые могут сеять такие же разрушения, как бомбы и ракеты. В Обзоре говорится, что россияне создают принципиально новое явление, занимающее промежуточное положение между войной и миром, а это позволяет им вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику других государств, не направляя туда своих военных. Именно для подкрепления таких тезисов, как считает российская сторона, в Великобритании появились сообщения о попытках нарушить работу GPS на Кипре.

Пресечь такие спекуляции можно было бы, указав на источник помех. Логичнее всего выглядит ситуация использования россиянами систем РЭБ с территории Сирии, которую отделяет от кипрской базы Акротири примерно 200 километров. В таком случае они могли бы, однако, воздействовать только на воздушные суда, движущиеся на высоте более 1 800 метров (из-за кривизны Земли и прямолинейного распространения электромагнитных волн). Поэтому также принимается во внимание вариант, что помехи распространялись с кипрской территории благодаря находящимся там агентам, или с морских и воздушных платформ. Подозрения усиливает плохая репутация России в сфере "подпороговых" действий.

Речь даже не о случаях с нарушением функционирования дронов в Сирии (кто за этим стоял, доказать сложно), а об инциденте, произошедшем в Норвегии в конце 2018 года в ходе натовских учений "Единый трезубец". Система радиоэлектронной разведки зафиксировала тогда источник помех, создавших перебои в сигнале GPS. Он находился в России, на Кольском полуострове.

Британские специалисты также понимают, что настоящим испытательным полигоном для России стала Восточная Украина. Именно там проверялись новейшие российские системы РЭБ, а также отрабатывалась тактика их использования (например, размещение генератора помех на небольших беспилотных летательных аппаратах). Выработанные на Украине схемы проверялись позднее в ходе действий против современной натовской боевой техники, в первую очередь на Ближнем Востоке.

Следует отметить, отбрасывая пропагандистские комментарии обеих сторон, что российские системы РЭБ создают проблемы только самым простым боевым системам. Американцы сообщали об определенных сложностях, возникших при использовании небольших дронов, но (по крайней мере, официально), крупные дроны, как MQ-9 "Рипер", и пилотируемые летательные аппараты не пострадали.

Так же выглядела ситуация во время "атаки" на британские транспортные самолеты "Атлас". Их экипаж зафиксировал факт вмешательства в работу GPS, но спокойно справился как с навигацией, так и с использованием других бортовых систем. Однако это не меняет того факта, что в зоне поражения российских станций активных помех могли оказаться также гражданские самолеты.

Члены НАТО осознают, что Россия будет и дальше стараться мешать их воздушным операциям, поэтому они готовятся к очередным атакам. В первую очередь идет развитие систем радиоэлектронного противодействия, которыми оснащаются самолеты, вертолеты и дроны, в особенности те, которые во время операций могут соприкоснуться с российскими войсками. Также создаются новые модели военных GPS-приемников, обладающих повышенной устойчивостью к внешним помехам или внедрению извне неверной информации.

Разумеется, существует вероятность, что россияне намеренно ограничивают возможности воздействия своих станций активных помех, чтобы противник не имел о них полной информации. Даже Кремлю приходится учитывать возможные последствия уничтожения в мирное время пилотируемого воздушного судна с военными на борту, который движется в международном воздушном пространстве.

Как показывает история с малазийским пассажирским самолетом, так происходит, однако, не всегда. Кому-то, кто создает электронные помехи в гражданском воздушном пространстве (как при помощи систем РЭБ новейшего, так и предыдущего поколения), следует понимать, что его действия могут привести к катастрофе. Россияне, судя по всему, по этому поводу совершенно не беспокоятся.

Самое важное для России - сохранить легенду о своих невероятно эффективных системах радиоэлектронной борьбы, благодаря которым она может, оставаясь безнаказанной, вмешиваться в британские и натовские операции на Ближнем Востоке. Не имеет значения, насколько российские действия на самом деле эффективны в реальной боевой обстановке, в которой могут использоваться средства противодействия. А в их ходе любая активная система создания помех сразу же подверглась бы удару и была уничтожена при помощи противорадиолокационных ракет, запускаемых как с самолетов, так и с дронов. Если НАТО, однако, учитывает угрозы, связанные с системами РЭБ, то россияне продолжают руководствоваться чувством безнаказанности, и однажды это может плохо для них закончиться.

Максимилиан Дура (Maksymilian Dura)