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Военно-промышленный курьер

По-геббельсовски – зачем врет НАТО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг лжет, когда заявляет о том, что Россия отказывается от диалога. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вот эти все заявления господина Столтенберга относительно того, что Россия отказывается от диалога, - это не правда, это ложь», - сказала Захарова. - Предметный разговор был предложен, было предложено не уходить в политизированную PR-историю, чем так славятся наши западные партнеры. Было предложено поговорить конкретно, с участием экспертов, в том числе и военных экспертов по широкой проблематике».

По словам дипломата, все эти предложения давно лежат на столе у Столтенберга, нужно просто навести там порядок.

«Он может переложить бумаги, найти их и, в общем-то, перестать распространять дезинформацию относительно того, что Россия якобы отказывается от диалога. Россия отказывается от участия в заранее спланированной пиар-кампании, вот это точно не к нам. А предметный конкретный разговор — еще раз подчеркну — в том числе с привлечением военных экспертов - кто же от него будет отказываться, когда мы его сами же вам и предлагали», - сказала Захарова.

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Страны
Россия
Проекты
NATO
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