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Интерфакс-АВН

Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море - Северный флот

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Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Комплекс артиллерийских стрельб выполнил в Баренцевом море в пятницу экипаж фрегата "Адмирал Горшков", сообщил Северный флот.

"Боевые упражнения были выполнены в закрытом для судоходства районе Баренцева моря. Расчёт артиллерийской установки А-192 успешно поразил закрытые мишенные позиции, расположенные на побережье Южного острова архипелага Новая Земля", - сказано в сообщении пресс-службы флота.

Накануне, 25 марта, экипаж фрегата также успешно выполнил комплекс артиллерийских стрельб по имитированным воздушным целям и ракетную стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по береговой мишенной позиции.

Охрану водного района и обеспечение стрельб осуществляли ледокол "Илья Муромец", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" и морской буксир "МБ-110", говорится в пресс-релизе.

Фрегат "Адмирал Горшков" вышел в Баренцево море для отработки плановых задач боевой подготовки 24 марта. "По завершению выполнения всех плановых мероприятий данного выхода корабль вернется в пункт постоянного базирования - город Североморск", - сказано в сообщении.

В 2020 году фрегат "Адмирал Горшков" провёл комплекс испытаний современного гиперзвукового оружия морского базирования в Белом море, выполнив несколько успешных испытательных стрельб гиперзвуковой ракетой "Циркон".

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге и зачислен в состав Военно-морского флота в июле 2018 года. Успешно выполнил задачи нескольких учений и кругосветного плавания.

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Страны
Россия
Продукция
А-192
Адмирал Горшков
П-800 Оникс
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