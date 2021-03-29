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Интерфакс-АВН

В ОДКБ подтверждают готовность задействовать свои ресурсы для миротворчества под эгидой ООН

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Флаги стран ОДКБ
Флаги стран ОДКБ.
Источник изображения: belvpo.com

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Консультации представителей секретариата ОДКБ со специалистами департамента операций по поддержанию мира секретариата ООН состоялись на экспертном уровне в режиме видеоконференцсвязи.

"Одним из важных результатов проведенного мероприятия стало подтверждение готовности к дальнейшему взаимодействию по вопросам задействования миротворческих ресурсов ОДКБ в миротворческой деятельности ООН", - сказано в сообщении, размещённом в пятницу на сайте ОДКБ.

В ходе консультаций состоялся обмен мнениями о последовательности подготовки и проведения процедуры сертификации экспертами ООН программ подготовки по миротворческой тематике Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая ордена Жукова академия Вооружённых сил Российской Федерации", являющейся базовой учебно-методической организацией по подготовке персонала Миротворческих сил ОДКБ.

"Также эксперты обсудили вопросы, касающиеся особенностей регистрации сводных миротворческих формирований ОДКБ в Системе готовности миротворческого потенциала ООН (UN PCRS)", - говорится в пресс-релизе.

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