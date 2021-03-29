Россия - враг: Зеленский утвердил военную стратегию Украины

Украина назвала Россию военным противником в своей стратегии

Украина определила Россию в качестве своего противника, гласит новая военная стратегия государства. РФ «угрожает суверенитету и целостности» Украины, пытаясь якобы помешать евроатлантической интеграции страны. Кроме того, стратегия предусматривает «прекращение российской оккупации».

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины», - гласит документ.

Россия «угрожает» государственному суверенитету Украины, нарушая ее территориальную целостность, считает Киев. Кроме того, Москва якобы пытается помешать евроинтеграции Украины и ее вступлению в НАТО.

Наконец, составители документа полагают, что российская внешняя политика и военная стратегия способны спровоцировать рост агрессии против Украины и начать международный военный конфликт в Европе.

Стратегия Украины также направлена на «прекращение российской оккупации». Россия, напомним, обвинения в агрессии отвергает. ОБСЕ также не нашло доказательств присутствия российских войск в Донбассе.

Одновременно с активной антироссийской риторикой, Украина стремится вступить в НАТО. 22 марта пемьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина хотела бы вступить в Североатлантический альянс до 2030 года. То же самое касается и Евросоюза.

«Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это, конечно, зависит не только от нас, а от 27 других стран», - подчеркнул он.

По его словам, существуют две причины, почему Украина не вступила в ЕС. Первая - это незаконченная работа государства над европейскими стандартами, а вторая - ряд стран Евросоюза, которые скептически относятся к дальнейшему расширению объединения.

Премьер отметил, что страна уже тесно сотрудничает с НАТО. Шмыгаль напомнил, что это подтвердил и генсек альянса Йенс Столтенберг, заявив, что «двери НАТО открыты для Украины».

Киев уже давно предпринимает реформы для вступления в НАТО. В начале января 2021 года стало известно, что в украинской армии внедрят перечень кодов военных рангов НАТО, соответствующий приказ подписал министр обороны страны Андрей Таран. Переход призван изменить систему управления воинской карьерой советского образца на современную, которая принята в армиях ведущих государств альянса.

«Фактически это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающее создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечению», - говорится в заявлении украинского Минобороны.

В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина была признана кандидатом на вступление в альянс, его члены поддерживают ее усилия. Киев должен продолжать реформы, нужные для вступления, добавил он.

Ранее Столтенберг призвал членов военного комитета НАТО поддерживать обороноспособность своих государств, в том числе для того, чтобы адекватно отвечать при необходимости на «агрессивные действия России». Он также заявил, что членам НАТО нужно увеличить объемы инвестиций в современные вооружения.

Солдаты стран альянса должны быть готовы к ответу не только на «российскую агрессию», но также на такие вызовы как международный терроризм и «подъем Китая».

В конце декабря Йенс Столтенберг признал - НАТО не расценивает Россию как непосредственную военную угрозу.

«Я не вижу непосредственной угрозы, исходящей от России в форме военного нападения. Но я вижу Россию, которая утверждается. Она использует свою военную мощь против соседей - Грузии и Украины», - отметил генсек альянса. Заявления западных политиков о российской агрессии Кремль и МИД РФ последовательно отвергают.

Иван Жуковский