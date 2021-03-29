В текущем году в войска РХБЗ поступят на снабжение новые образцы вооружения и средства защиты

ЦАМТО, 26 марта. В 2021 году в интересах войск РХБ защиты спланировано завершение разработки, принятие на вооружение (снабжение) ВС РФ и поставка в войска новых образцов для успешного выполнения всего спектра задач РХБ защиты.

Для обеспечения безопасности войск (сил) при действиях в условиях РХБ заражения планируются к поставке перспективные средства индивидуальной и коллективной защиты (общевойсковой фильтрующий защитный комплект ОФЗК, изолирующе-фильтрующий дыхательный аппарат ИФДА, изолирующий дыхательный аппарат для экипажей бронеобъектов ИП-7, комплект фильтровентиляционный универсальный для войсковых фортификационных сооружений ФВК-200У).

Для снижения заметности войск и объектов ожидается поставка комплексов дистанционного управления дымопуском КДУД и дымовых шашек УДШ-2, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.