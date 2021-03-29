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Интерфакс-АВН

КНДР испытала новую модификацию ракеты, которая не запускалась ранее - министр обороны Японии

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Нобуо Киси
Нобуо Киси.
Источник изображения: Reuters

Токио. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Глава Минобороны Японии Нобуо Киси подтвердил, что КНДР запустила в четверг две баллистические ракеты, которые ранее никогда не испытывались.

В ходе пресс-конференции в Токио Нобуо Киси отметил, что два снаряда, запущенные Пхеньяном, "были новым типом баллистической ракеты, которая ранее не запускалась".

По его словам, предположительно, точно такая же ракета была продемонстрирована на военном параде, проходившем в Северной Корее в январе.

В свою очередь, на заседании парламента в пятницу премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что в ходе своего визита в США и встречи с президентом Джо Байденом обсудит КНДР.

"Я буду работать с мистером Байденом над политикой в отношении Северной Кореи, в том числе над тем, как бороться с баллистическими ракетами", - заявил премьер-министр Японии.

Между тем, эксперты, чье мнение приводит агентство "Ренхап", предположили, что испытанная ракета является модернизированной версией северокорейской KN-23, смоделированной по образцу российской мобильной баллистической ракеты "Искандер".

Этот вариант впервые был продемонстрирован во время военного парада, состоявшегося в Пхеньяне в январе, и ранее не испытывался.

По мнению экспертов, новая баллистическая ракета Северной Кореи может еще больше укрепить тактический ядерный арсенал страны и создать серьезную угрозу Южной Корее и за ее пределами, бросив вызов ее системе противоракетной обороны.

"Это дает Северной Корее гибкость в использовании не очень компактной ядерной боеголовки на этой ракете", - написал в своем твиттере профессор Массачусетского технологического института Випин Наранг.

Модернизированный вариант также можно рассматривать как ответ Пхеньяна на южнокорейскую мощную ракету наземного базирования Hyunmoo-4.

"Hyunmoo-4 имеет 2-тонную полезную нагрузку и имеет максимальную дальность полета 800 километров. Северная Корея сейчас утверждает, что разрабатывает аналогичный продукт", - заявил Чон Ен Кен, эксперт по ракетам в Корейском аэрокосмическом университете.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что анализируют запущенные снаряды в тесной координации с США.

Военные Южной Кореи сообщили в четверг, что КНДР осуществила запуск в Японское море двух баллистических ракет малой дальности, которые пролетели 450 км на высоте 60 км.

По их данным, ракеты были выпущены из северо-восточной провинции Южный Хамген.

Пхеньян в пятницу подтвердил информацию о запуске, уточнив, что были испытаны две новые тактические управляемые ракеты.

Недавно разработанные ракеты пролетели около 600 км в Японском море, сообщила официальная газета КНДР Rodong Sinmun. Согласно изданию, новые ракеты могут переносить боеголовку весом до 2,5 тонн.

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Россия
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Южная Корея
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Продукция
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Искандер
Проекты
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