Бывшие советские Т-80БВ - лучшие танки украинской армии. Почему их так мало

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После распада Советского Союза на территории Украины осталось 260 танков Т-80. Большая часть из них, а это 181 единиц Т-80Б и еще 56 Т-80БВ.

Длительное время они ржавели на базах хранения. В начале нулевых были планы поставить на них дизельные двухтактные двигатели и продать за рубеж. Однако покупатели предпочитали брать более привычные Т-72 различных модификаций.

Возможно, "восьмидесятые" бы, в конце концов, утилизировали, если не события на Донбассе - кровавая авантюра, закончившаяся для ВСУ гигантскими потерями в боевой технике, в том числе танках.

В результате военные чиновники из Киева вынуждены были вернуть в строй снятую с вооружения технику, в том числе и Т-80. Весной они приняли решение о срочном ремонте этих газотурбинных машин. Танковые роты десантно-штурмовых войск получили около полусотни таких танков. Еще почти три десятка оказались в морской пехоте. Всего в Харькове отремонтировано 88 Т-80БВ.

Экипажи очень их ценят. Неоднократно утверждалось, что они лучше, чем Т-64 и Т-72. Особенно в плане скоростных характеристик и маневренности.

В настоящее время создана модификация с тепловизионным прицелом наводчика-оператора, доработанным прибором командира, спутниковой навигацией, новыми средствами связи натовского образца. Правда, как в свое признавались сами украинские военные, еще в строй удастся вернуть не более двух десятков таких машин, резервов для ремонта остальных уже нет, запасы комплектующих и запасных частей израсходованы, а взять их неоткуда.

Лев Романов