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Интерфакс-АВН

Байден заявил лидерам ЕС, что обеспокоен связями Турции и России - СМИ

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Владимир Путин и Реджеп Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.
Источник изображения: Алексей Дружинин/пресс-служба

Вашингтон. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден заявил лидерам стран Евросоюза, что его беспокоят связи Анкары с Москвой, сообщают западные СМИ.

"Я обеспокоен связями Турции с Россией", - цитируют СМИ слова Байдена, сказанные на видеоконференции с партнерами из ЕС.

Со своей стороны председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил на пресс-конференции, что Турция действительно была одной из центральных тем саммита. Он подчеркнул, что ЕС будет готова предложить Анкаре "более позитивный план развития отношений", если она согласится конструктивно взаимодействовать с Брюсселем по спорным вопросам.

В декабре прошлого года США объявили о санкциях против секретариата оборонной промышленности Турции и ее руководителя Исмаила Демира за покупку у России С-400.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Проекты
Евросоюз
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