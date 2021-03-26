Ликвидация химоружия на дне Балтики возможна при участии ЕС, НАТО и России - ученый

Калининград. 25 марта. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Разногласия ЕС, НАТО и России не должны стать препятствием для совместной работы по ликвидации затопленного на дне Балтийского моря химического оружия, считает главный научный сотрудник Атлантического отделения Института океанологии имени П.Ширшова РАН, доктор наук Вадим Пака.

"Острый вопрос о нейтрализации химического оружия на дне Балтики в очередной раз поднят в Евросоюзе. Предлагается его решать в рамках сотрудничества ЕС и НАТО. Однако, в прежние годы российские ученые активно сотрудничали с ЕС и военным блоком по этой проблеме, принимая участие во всех международных экспедициях к местам затопления химоружия. Россия, несмотря на сложные отношения с ЕС и НАТО, может и должна участвовать в этом перспективном проекте, имея для этого научные и технические возможности", - заявил Пака "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, перспективные технологии нейтрализации обсуждаются группой российских специалистов в МЧС России. Они намерены создать компанию и вплотную заняться данной проблемой на основе идей и предложений, разработанных в Атлантическом отделении Института океанологии РАН.

"Мы ведем с ними консультации, прорабатывая различные варианты работы. И ситуация, складывающаяся на Балтике, заставляет их ускоряться. Боеприпасы, лежащие на дне моря, разгерметизированы, рыбаки нередко поднимают куски иприта сетями. (...) В пробах морской воды, взятых рядом с боеприпасами, нет следов отравляющих веществ. Но малейшие дозы найдены в придонном иле и его взвесях, они могут быть вынесены течениями в другие районы Балтики", - отметил ученый.

При этом, по его слова, нейтрализацией затопленного химоружия времен Второй мировой войны уже успешно занимаются в Японии. Там построено специальное судно, на борт которого боеприпасы поднимаются и там же уничтожаются в специальной камере. На мелководной Балтике можно использовать и другие технологии, сообщил эксперт.

Пака напомнил, что в районе острова Борнхольм во впадине находится самое крупное захоронение химического оружия, радиус которого не превышает 3 км. Эту территорию, считает он, можно засыпать трехметровым слоем грунта с мореной глиной, что станет надежным саркофагом для химоружия. Суда-землечерпалки или земснаряды будут забирать его в непосредственной близости - на возвышенности морского дна, которое называется Слупский порог, пояснил собеседник агентства.

"Если России и ЕС удастся запустить такой проект, то он будет идти многие годы. Затопленное химоружие есть не только у датского Борнхольма, но и у берегов Норвегии, Швеции, Англии. Так только в районе шведского Гетеборга в Проливной зоне лежат 150 тыс. тонн химоружия, находящегося в затопленных судах", - добавил ученый.

Он напомнил, что в середине марта депутаты Европарламента потребовали от Еврокомиссии незамедлительных действий по нейтрализации и ликвидации химоружия времен Второй мировой войны на дне Балтийского моря. Депутаты призывают включить проблему в качестве одного из направлений сотрудничества между Евросоюзом и НАТО, а также путем начала исследовательских работ в рамках программ Европейского оборонного агентства.