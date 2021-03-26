Polskie Radio (Польша): проект «Меченос» — новый уровень развития ВМС Польши

Важная роль в новой политике безопасности Польши отводится Военно-морским силам, на развитие которых Польша делает ставку. Одним из перспективных направлений развития флота является проект «Меченос». Решено построить три фрегата, представляющие собой передвижные оборонительные пункты, способные отразить любую атаку с воздуха.

Аналитик Максимилиан Дура (Defence24.pl) о модернизации польского флота.

Геополитические изменения после распада СССР усилили динамику преобразований в архитектуре мировой и европейской безопасности. Столкнувшись с ними, Польша встала перед проблемой пересмотра существующей и создания новой политики национальной безопасности. С одной стороны, это привело к выходу из Организации Варшавского договора, а с другой - к поиску новой концепции обеспечения безопасности. С этой целью в период с 1990 по 1999 годы появился ряд документов, которые обозначали исходные положения польской политики безопасности. Они обозначили условия, поставили цели и представили пути их достижения. Немаловажная роль в новой политике безопасности отводилась Военно-морским силам Польши.

О нынешнем состоянии ВМС Польши и о проекте кораблей береговой обороны "Меченос" я попросил рассказать Максимилиана Дуру, эксперта портала Defence24.pl.

В чём заключается важность Балтийского моря для Польши?

В первую очередь, для Польши Балтийское море является своего рода гарантией энергетической безопасности. Благодаря морю поляки имеют доступ к быстрым поставкам нефти и газа. Также благодаря морю данные направления могут ещё более развиваться и усовершенствоваться.

Еще одним немаловажным фактором является морской транспорт, так как данный вид транспортировки товаров является наиболее дешёвым. Балтийское море является жизненно важной артерией, которую необходимо защищать. Именно этим целям и служит ВМФ. Его главная задача, по моему мнению, состоит в том, чтобы максимально обезопасить морские пути, как в мирное, так и в военное время. Но я думаю, что если в нынешних реалиях в акватории Балтийского моря возникнет какой-то конфликт, то любое передвижение торговых или военных судов сразу же будет невозможным, потому что противокорабельные системы, которые находятся на вооружениях стран данного региона, способны с суши заблокировать любое передвижение по морю.

В 2018 году ВМС Польши отметили своё 100-летие. Эксперт рассказал, как менялся и развивался польский флот после падения коммунистического режима в 1989 году:

В данном вопросе всё тесно связанно с союзами, которые заключали поляки ранее и в которые входят сейчас. Ранее Польша входила в Варшавский договор, поэтому в то время ВМФ был более ориентирован на действия в условиях данного договора. Сейчас Польша входит в блок НАТО, в связи с чем мы активно принимаем участие в реализации основных задач и целей Альянса. Это, в свою очередь, оказывает влияние на количество и типы судов, которые находятся на вооружении ВМС Польши.

Во времена Варшавского договора, когда, согласно плану, поляки должны были обеспечивать транспортировку ударных группировок СССР на запад, наш флот в основном состоял из десантных кораблей и большого количества морских тральщиков, которые занимались поиском, обнаружением и уничтожением морских мин и проводкой судов через минные заграждения.

Ну, а сейчас мы более сосредоточены на обороне. Поменялись задачи, что повлекло за собой реорганизацию всего флота. Главной задачей ВМС Польши сейчас является обеспечение собственной безопасности от возможного удара со стороны моря. Для этого были созданы противокорабельные ракетные дивизионы - сила которая не позволит ни одному вражескому кораблю близко подойти к территории Польши. Так или иначе, на развитие морских сил Польши влияют внешние факторы.

Одним из перспективных направлений развития ВМС РП является проект "Меченос". Максимилиан Дура рассказал о проекте и задачах, поставленных перед ним:

Проект "Меченос" является ярким примером того, как флот хочет сохранить и в последующем наращивать свои возможности взаимодействия с НАТО. Как я уже ранее вспоминал, в случае войны в акватории Балтийского моря кораблям будет крайне тяжело действовать из-за разных береговых систем. Например, в Калининградской области на вооружении армии РФ находятся системы, которые способны активно подавлять и атаковать надводные цели в радиусе 500-600 км.

Поэтому весь польский флот должен быть готов к отражению и защите от ракетных ударов с берега, которые будут осуществляться одновременно с нескольких направлений, на разных высотах и с разной скоростью. Именно для выполнения этих задач была начата реализация проекта по созданию судов береговой обороны типа корвет водоизмещением не менее 1900 тон, которые смогут осуществлять поиск подводных лодок противника, осуществлять контроль морских торговых путей и одновременно с этим будут защищены от воздушных атак.

Но, так как немного изменилась общая тенденция, политики приняли решение о том, что водоизмещение кораблей должно быть увеличено, а средства противовоздушной и противоракетной обороны должны защищать не только сам корабль, но и то, что его окружает. Согласно новой концепции, данные корабли должны представлять собой передвижные оборонительные пункты, которые способны отразить любую атаку с воздуха. Поэтому класс корабля изменился на фрегат.

Было принято решение о создании трёх таких фрегатов, потому что в одиночку он был бы не столь эффективным. Строительство кораблей осуществляется на польских судоверфях с использованием западных технологий, точное происхождение которых не разглашается. Поэтому "Меченос" будет создаваться, основываясь на проекте, который уже где-то был реализован.

На каком этапе сейчас находится реализация данного проекта?

В этом и состоит проблема, потому что, начиная с 2014 года, перестала называться точная дата реализации проекта. Постоянно сообщается только о проведении аналитических работ. Единственное, о чём заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, это то, что к середине нынешнего года, будет согласован план и способ строительства. Но о том, как это будет осуществляться, нет никакой информации. Сейчас известно только то, что это должны быть 3 фрегата, крайней датой строительства которых называют 2030 год. Неизвестным остаётся количество и типы ракет, какое вооружение они будут нести и даже какое будет у них водоизмещение.

Александр Потиха