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Интерфакс-АВН

Замминистра обороны РФ Картаполов и министр обороны Индонезии Субианто высказались за развитие двусторонних контактов в оборонной сфере

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Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов во время брифинга
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов во время брифинга.
Источник изображения: © РИА Новости / Вадим Савицкий

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Андрей Картаполов и министр обороны Индонезии Прабово Субианто на встрече в четверг обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества, сообщает российское военное ведомство.

"В ходе беседы стороны обсудили перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества и выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двусторонних контактов в оборонной сфере, - говорится в сообщении. - Также отмечена необходимость наращивания многостороннего взаимодействия в формате Совещания министров обороны стран-членов АСЕАН и диалоговых партнеров ("СМОА плюс").

Генерал-полковник Картаполов отметил позитивные тенденции в развитии взаимовыгодных контактов военных ведомств России и Индонезии, информирует Минобороны.

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Индонезия
Россия
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Минoбороны РФ
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