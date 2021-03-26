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Интерфакс-АВН

Афганские власти в борьбе с талибами не обойдутся без американских военных - глава спецопераций ВС США

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Солдаты армии США на военно-воздушной базе в Афганистане
Солдаты армии США на военно-воздушной базе в Афганистане.
Источник изображения: © AP Photo, Gregory Bull

Вашингтон. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Правительство Афганистана в его кампании против движения "Талибан" (запрещено в РФ) нуждается в помощи американских военных, заявил в четверг на слушаниях в Конгрессе США глава Командования специальных операций ВС США генерал Ричард Кларк.

"Средства, которые США предоставляет афганцам, чтобы они имели возможность бороться с "Талибаном" и другими угрозами в Афганистане, являются критически важными для успеха", - цитирует его слова агентство Associated press (AP).

При этом он обвинил "Талибан", заключивший с США мирное соглашение в феврале 2020 года, в нарушении обещаний сократить уровень насилия в Афганистане и в более активных атаках на силы афганского правительства.

Он отметил, что решение о деталях вывода американского контингента из Афганистана не принято, указав при том, что США всегда готовы оказывать помощь для сдерживания и разгрома террористических группировок вроде "Аль-Каида" (запрещена в РФ) или "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Однако генерал не стал уточнять, какие варианты действий он представил ранее шефу Пентагона Ллойду Остину относительно помощи Кабулу на тот случай, если сил специальных операций в США в Афганистане более не будет.

По данным AP, генерал Кларк и и.о. зампомощника министра обороны США по специальным операциям Кристофер Майер также заявили, что Командование специальных операций частично сместило фокус внимания на соперничество с такими державами как Китай и Россия.

Соглашением между Вашингтоном и талибами от февраля 2020 года предусмотрено, что все американские военные должны покинуть территорию Афганистана до 1 мая 2021 года.

Ранее министр обороны США Ллойд Джеймс Остин заявил, что Вашингтон не собирается спешить с выводом войск из Афганистана.

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Страны
Афганистан
Китай
Россия
США
Проекты
2020-й год
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