Сделано у нас – «Made in Russia»

«Курганмашзавод» НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех направил технику за рубеж

В ближайшее время казахское предприятие ТОО «Казцинк» сможет в полной мере воспользоваться возможностями новых мини-погрузчиков с бортовым поворотом МКСМ-1000 российского производства. Машины с клеймом «Made in Russia» поставлена металлургическому предприятию, производящему цинк, свинец, медь и драгоценные металлы. Их будут использоваться для хозяйственных нужд компании. В комплекте с ними отгружено навесное оборудование нескольких видов, в том числе ковш основной и карьерный, вилы и стрелы грузовые, снегоочиститель и другие.

Ранее компания уже неоднократно закупала МКСМ у ПАО «Курганмашзавод». Приобретение очередной партии машин – признание надежности курганской техники. А маркировка – дополнительное тому подтверждение.

Гражданская техника ПАО «Курганмашзавод», в том числе МКСМ, в 2020 году прошла добровольную сертификацию в Российском экспортном центре. Сертификат дает право Курганмашзаводу маркировать свою технику логотипом «Сделано в России», а изделия включены в электронный каталог экспортеров на иностранных языках. Маркировка гражданской продукции ведущего оборонного предприятия России знаком «Made in Russia» повышает узнаваемость продукции на зарубежных рынках, что, безусловно, отразится и на уровне доверия со стороны покупателей и партнеров

Мини-погрузчики с бортовым поворотом МКСМ-800 и МКСМ-1000 Курганмашзавод производит более 30 лет. Машина хорошо известна потребителям и широко применятся в промышленности, строительстве, коммунальном и дорожном хозяйстве, а также в других отраслях. Идеально подходит для ухода за тротуарами, пешеходными дорожками, аллеями, рынками, при прокладке коммуникаций, работе по обслуживанию дорог и обустройству ландшафтов. Благодаря компактности, маневренности, МКСМ можно использовать в самых ограниченных пространствах. Она незаменима для погрузки и перемещения грунта, сыпучих пород, планировки участков местности, уборки территорий от снега и мусора, для транспортно-складских работ со штучными грузами, рытья ям и траншей, бурения скважин, приготовления подвижных бетонных смесей и других работ.

Дмитрий Сафонов