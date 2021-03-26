Частичка самолета братьев Райт отправится в полет на Марсе на борту Ingenuity

Первый в истории управляемый полет летательного аппарата с собственным двигателем и человеком на борту. Орвилл Райт выиграл у своего брата Уилбера право совершить его бросив монетку. Около города Китти Хок 17 декабря 1903 года экспериментальный самолет «Флайер 1» (Flyer) оторвался от земли на 12 секунд и пролетел 36,5 метра. Всего в тот день Райты по очереди выполнили четыре попытки, в итоге разбив машину. Самый долгий и дальний полет был последним: Уилбер продержался в воздухе 59 секунд и пролетел 260 метров.

Миссия NASA заключается не только в развитии науки и просвещении, но и в сохранении исторического наследия. Именно поэтому небольшой фрагмент обшивки «Флайера 1» — первого в истории летательного аппарата тяжелее воздуха, совершившего управляемый полет с человеком на борту — закреплен на первом марсианском вертолете Ingenuity.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сложно упрекнуть в недостатке любви к символизму. Сотрудники ведомства не раз демонстрировали преемственность американских изобретателей и инженеров. Например, в июле 1969 года в лунную миссию «Аполлон-11» отправились небольшие фрагменты оригинальной обшивки и деревянной конструкции «Флайера-1». Земляк братьев Райт — Нил Армстронг — взял эти артефакты с собой в личном наборе вещей и пронес через все этапы полета, от старта с Земли до посадки на Луну, и затем вернул в музей.

Первый аппарат для управляемого полета в атмосфере другого небесного тела — дрон-вертолет Ingenuity — тоже несет на борту кусочек «Флайера-1». Как сообщает Abc News, специалисты Лаборатории реактивного движения (JPL) запросили у музея Carillon Historical Park фрагмент оригинальной обшивки самолета братьев Райт. Историки предоставили кусочек небеленого муслина размером с почтовую марку, взятый с левой плоскости нижнего крыла «Флайера-1». Согласно пресс-релизу NASA, его аккуратно закрепили изолентой, обмотав вокруг кабеля под солнечной панелью вертолета.

Правнучатые племянник и племянница легендарных изобретателей, Стивен Райт (Stephen Wright) и Аманда Райт Лэйн (Amanda Wright Lane), выразили благодарность NASA. По их словам, Орвилл и Улибер были бы несказанно рады, узнав, что часть их творения войдет в историю освоения других планет. Символизм такого уровня трудно представить: деталь аппарата, послужившего отправной точкой всей авиации в современном виде, будет участвовать в аналогичном событии, но уже межпланетного масштаба.

Любопытно, что частички обшивки «Флайера-1», летавшие в космос, — едва ли не единственные фрагменты оригинальной ткани «Гордость запада», использованной братьями Райт в своей эпохальной конструкции. Экземпляр первого полетевшего самолета, который хранился сначала в лондонском Музее науки, а затем в Смитсоновском музее, уже дважды реставрировали с заменой всей обшивки. Еще в 1927 году оригинальную ткань сняли из-за ее износа, сохранилось лишь несколько сравнительно небольших фрагментов.

Табличка с фрагментами «Флайера 1», которые брал с собой в полет на Луну Нил Армстронг, хранящаяся в Национальном мемориале братьев Райт. Источник: Китти Хок, Северная Каролина / ©NASA, Wikimedia

]Найденные среди обломков шаттла «Челленджер» фрагментов «Флайера 1», экспозиция Исторического музея Северной Каролины. Источник: ©Wikimedia

Полет на Луну и Марс — не все приключения деталей первого в истории летающего самолета. Они дважды летали на «Шаттлах», причем один раз весьма трагично. В январе 1986 такой же набор, как был у Армстронга, отправился в космос на борту «Челленджера» в его последнюю миссию. Как известно, менее чем через полторы минуты после старта челнок потерпел катастрофу. Детали «Флайера-1» позднее нашли среди обломков и отправили в музей. Еще один полет артефактов этого самолета состоялся в 1998 году: кусочек обшивки взял с собой Джон Гленн (John Glenn). Кстати, в результате Гленн получился дважды пионером: он был первым американцем, облетевшим Землю в 1962 году, и самым старым человеком, побывавшим в космосе, — на момент миссии STS-95 ему было уже 77 лет.