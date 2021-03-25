В параде Победы на Красной площади будут задействованы свыше 12,5 тыс. человек и 190 единиц техники – Шойгу

В состав механизированной колонны включены 35 образцов новой и модернизированной техники.

В военном параде, который пройдёт на Красной площади в Москве в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, примут участие более двенадцати с половиной тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«9 мая в военном параде в Москве планируется задействовать более 12-ти с половиной тысяч человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 летательных аппаратов», - сказал Шойгу в четверг на заседании коллегии военного ведомства.

По словам министра, в состав механизированной колонны включены 35 образцов новой и модернизированной военной техники.

Он отметил, что благодаря своевременно принятым мерам удалось не допустить распространения коронавируса среди военнослужащих парадных расчётов.

«Этому во многом способствовало соблюдение установленных требований – к тренировкам и их обеспечению допускаются только те, кто прошёл вакцинацию и имеют антитела к COVID-19», - сказал Шойгу.

Подготовка к военному параду на Красной площади в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, по оценке министра, «идёт полным ходом».

Парады Победы пройдут в 28 городах РФ – Шойгу

В них примут участие более 47 тыс. человек, 1,6 тыс. боевой техники и свыше 200 воздушных судов

Торжественные мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в трёхстах семидесяти семи городах и населённых пунктах, военные парады – в 28 российских городах, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Помимо Москвы, военные парады состоятся ещё в 27-ми городах страны. В них примет участие более 47-ми тысяч человек, порядка тысячи шестисот единиц военной техники и более двухсот воздушных судов», - сказал Шойгу на заседании коллегии министерства обороны РФ в четверг.

Министр сообщил, что «торжественные мероприятия, посвящённые Великой Победе, пройдут в трёхстах семидесяти семи городах и населённых пунктах».

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Восточный военный округ в 2020 году успешно решил все задачи в условиях сложной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«В условиях сохранения потенциальных очагов напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе Восточный военный округ в прошедшем году успешно решил все поставленные перед ним задачи», - сказал Шойгу в четверг на заседании коллегии Минобороны России.

Министр отметил, в частности, что впервые в целях контроля и безопасности Северного морского пути в Арктической зоне отработаны вопросы оперативного развёртывания группировки сил Тихоокеанского флота на Чукотском операционном направлении.

Усиление ПВО на Курилах, Сахалине и Чукотке обеспечило надёжное прикрытие рубежей РФ от Чукотского до Японского морей – Шойгу

Зенитные ракетные системы С-300В4, развёрнутые на Курилах, С-400 – на Сахалине и самолёты-перехватчики МиГ-31БМ на Чукотке обеспечили надёжное прикрытие российских дальневосточных рубежей от Чукотского до Японского морей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«С 1 декабря 2020 года на островах Курильской гряды заступили на боевое дежурство зенитные ракетные подразделения на современных комплексах С-300В4, на острове Сахалин – на системах С-400, на Чукотке – высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ», - сказал Шойгу, выступая в четверг на коллегии военного ведомства.

«В целом, - отметил министр, - это обеспечило надёжное прикрытие наших дальневосточных рубежей – от Чукотского до Японского морей».

По его словам, система противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) получила дальнейшее развитие.

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«В рамках Государственной программы вооружения продолжается переоснащение войск округа. В прошлом году они получили более девятисот единиц современной и модернизированной техники, в том числе самолёты Су-35С, МиГ-31БМ, зенитные ракетные системы С-400, бронетранспортёры БТР-82АМ, радиолокационные станции, инженерную технику и средства связи», - сказал Шойгу.

Он отметил, что «активное внедрение опыта современных вооружённых конфликтов, передовых методик организации и проведения занятий, тренировок и учений позволили в прошлом году существенно повысить результативность мероприятий оперативной и боевой подготовки по сравнению с 2019 годом».

Шойгу подчеркнул, что пятый год подряд танковые экипажи ВВО становятся победителями Армейских международных игр.

Совершенствование системы мобилизационного развёртывания станет одной из основных задач Восточного военного округа в 2021 году, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг на заседании коллегии ведомства.

«В текущем году основные усилия военного округа сосредоточены на совершенствовании системы мобилизационного развёртывания, строительстве и обустройстве объектов военной инфраструктуры, обеспечении войск современным вооружением, повышении эффективности мероприятий подготовки войск», - сказал Шойгу.

При этом он отметил, что военнослужащие округа не только занимаются боевой учёбой, но и задействуются в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Шойгу, в частности, напомнил, что после того как на Приморье обрушился мощный циклон, силами 17-ти сводных отрядов из более пятисот военнослужащих и 86-ти единиц техники была расчищена территория от упавших деревьев и строительных конструкций, разобрано от завалов 165 километров дорог.

По его словам, «развёрнутые во Владивостоке и городе Артёме 18 полевых кухонь приготовили и выдали местному населению свыше 32-х тысяч порций горячего питания».

56-Я БРИГАДА ВДВ ДО КОНЦА ГОДА СТАНЕТ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВЫМ ПОЛКОМ С ДИСЛОКАЦИЕЙ В КРЫМСКОЙ ФЕОДОСИИ – ШОЙГУ

56-я бригада ВДВ до конца года станет десантно-штурмовым полком с дислокацией в крымской Феодосии – Шойгу

В этом году в Пскове планируется развернуть третий десантно-штурмовой полк, а 56-ю десантно-штурмовую бригаду переформировать в десантно-штурмовой полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развёртывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове, к концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии», - сказал Шойгу в четверг на заседании коллегии Минобороны России.

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Войска вышли на новый качественный уровень оперативного реагирования на угрозы военной безопасности РФ

По оценке министра, сегодня ВДВ «вышли на новый качественный уровень оперативного реагирования на угрозы военной безопасности страны».

Доля современных вооружений в Воздушно-десантных войсках достигла почти 72%, до конца года ВДВ получат ещё два батальонных комплекта модернизированных боевых машин десанта, сообщил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Продолжаются поставки современного вооружения и военной техники, доля которых достигла почти 72 процента. В феврале в войска поступил десятый батальонный комплект модернизированных боевых машин десанта. До конца года будут поставлены ещё два», - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

Он отметил, что завершены государственные испытания защищённого автомобиля специального назначения «Тайфун-ВДВ».

«Укомплектованность военнослужащими по контракту составляет 72 процента от общей численности. С начала года совершено более 40 тысяч прыжков с парашютом, десантировано 44 единиц вооружения и военной техники», - сказал министр.

На стратегических манёврах «Запад-2021» впервые будет осуществлена выброска парашютно-десантного батальона на БМД-4М – Шойгу

ВДВ с армиями иностранных государств примут участие в 55 мероприятиях в России и за её пределами

Воздушно-десантные войска на стратегических учениях «Запад-2021» апробируют перспективные управляемые парашютные системы, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг на заседании коллегии ведомства.

«Всего в текущем году в ВДВ планируется провести свыше двух с половиной тысяч мероприятий, направленных, в том числе, на качественную подготовку к стратегическому учению «Запад-2021»», - сказал Шойгу.

Он сообщил, что «в ходе этого учения впервые будет осуществлена выброска парашютно-десантного батальона на БМД-4М с применением современных средств десантирования, проведена апробация перспективных управляемых парашютных грузовых систем».

«В целях укрепления международного военного сотрудничества ВДВ совместно с армиями иностранных государств примут участие в 55 мероприятиях в России и за её пределами, включая семь учений», - сообщил Шойгу.

Войска развивают объекты инфраструктуры и систему управления в Крыму

«Важно отметить, - подчеркнул он, - что деятельность Воздушно-десантных войск направлена не только на повышение боевого потенциала, но и на совершенствование системы управления, развитие объектов инфраструктуры, в частности, в Республике Крым, Псковской и Омской областях».

Министр обороны России Сергей Шойгу приказал провести контрольные занятия зимнего периода обучения в форме тактических, тактико-специальных и двусторонних учений.

«Традиционно в апреле в соответствии с планом подготовки проводятся контрольные проверки в органах военного управления, соединениях и воинских частях», - сказал Шойгу в четверг, открывая заседание коллегии министерства обороны РФ.

«В рамках этих мероприятий, - сказал министр, - необходимо провести контрольные занятия в форме тактических, тактико-специальных и двусторонних учений. Кроме того, важно проверить боевую и мобилизационную подготовку».

Он распорядился «основные усилия сосредоточить на практических действиях, в том числе на незнакомых полигонах». «При этом создать условия, максимально приближенные к боевым. К проводимым занятиям привлечь весь личный состав», - приказал министр.

Далее коллегия продолжилась в закрытом для прессы режиме.

На заседании, сообщил Шойгу, открывая коллегию, рассматривается «ход выполнения планов деятельности Восточного военного округа и Воздушно-десантных войск в части реализации майских указов президента и его поручений по итогам совещаний в Сочи».