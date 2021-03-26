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Интерфакс-АВН

Глава оборонного комитета СФ назвал создаваемую в Судане базу ВМФ гарантом стабильности в регионе Красного моря

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Военный объект в Судане позволит кораблям ВМФ дольше находиться вдали от родных берегов. Фото с сайта Министерства обороны РФ
Военный объект в Судане позволит кораблям ВМФ дольше находиться вдали от родных берегов. Фото с сайта Министерства обороны РФ.

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Российский пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота в Судане станет гарантом стабильности в регионе Красного моря, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"По нашему мнению, появление данного объекта станет дополнительным гарантом стабильности в регионе Красного моря", - сказал Бондарев на встрече с иностранными военными атташе в Совете Федерации.

По словам сенатора, вопрос создания пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России на территории республики Судан находится в зоне особого внимания комитета.

"Соответствующее соглашение между Россией и Суданом подписано председателем правительства Мишустиным", - отметил Бондарев.

Военно-морской флот России создает пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) на Красном море. В декабре 2020 года стало известно, что Россия и Судан подписали соглашение о создании в Судане ПМТО ВМФ России. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В Судане побывала комиссия Минобороны РФ в рамках двустороннего соглашения о создании ПМТО, сообщил "Интерфаксу" 9 февраля заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, который курирует управление имуществом и расквартирование войск.

"Выезжала рекогносцировочная комиссия, которая там работала, уточняла технические возможности и необходимый объем вспомогательных зданий и сооружений", - сказал Иванов, отвечая на вопрос о создании базы ВМФ РФ в Судане. "Сейчас мы подготовим доклад, подготовим необходимые обоснования по расчету стоимости и в установленном порядке будем принимать решение о начале строительства", - сообщил тогда Иванов.

В конце февраля в Порт-Судан впервые зашел фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович", где по соглашению Российской Федерации и Республики Судан будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России", сообщили тогда в пресс-службе ЧФ. В пресс-службе заявили, что нахождение на территории Судана пункта материально-технического обеспечения ВМФ России отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств.

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