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«Аэронет» - вывод и обслуживание многоспутниковых группировок

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Источник изображения: vpk-news.ru

Разработка в России сверхлегкой ракеты продиктована необходимостью вывода на орбиту Земли многоспутниковых группировок и их обслуживания, сообщил соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы «Аэронет» Сергей Жуков.

«В рамках программы «Сфера» по созданию многоспутниковых группировок аппараты выводятся по 60-70 штук. Также надо заменять аппараты, один или несколько, выводить научные спутники. Поэтому появилась необходимость в сверхлегкой ракете с полезной нагрузкой до 250 кг с возможностью выхода на орбиту до 500 км», - сказал Жуков на совещании в Томском госуниверситете (ТГУ), посвященном топливам для ракет-носителей сверхлегкого класса.

По его словам, «Аэронет» вместе с Роскосмосом организовали комиссию, которая отберет две-три компании для создания эскизного проекта ракеты.

В свою очередь замдиректора департамента перспективных программ и проекта «Сфера»  Роскосмоса Оксана Вольф, выступая на совещании, отметила, что задача разработки новой ракеты-носителя впервые выходит за пределы госкорпорации. «В изменившихся условиях и трендах - размещении аппаратов на низкой орбите - целесообразно привлекать инновационные малые компании не только к разработке технических решений для Роскосмоса, но и отдать им те коммерческие ниши рынка, в которых госкорпорация присутствует, но они не являются для нее приоритетными», - сказала Вольф.

По ее словам, будущая ракета будет выводить на орбиту спутники связи и вещания, для интернета вещей, говорит Интерфакс.

Вольф добавила, что частные компании должны «не только разработать конкурентоспособный продукт, но и владеть его жизненным циклом - Роскосмос должен получить не только техническое решение, но и ответственных партнеров».

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Роскосмос
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