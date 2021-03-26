В Минобороны рассказали о "новом типе войны" между США и Россией

МОСКВА, 25 марта/ Радио Sputnik. США и западные страны начали против России "ментальную" войну, целью которой является уничтожение самосознания, заявил журналу "Арсенал Отечества" советник министра обороны РФ, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий.
Он заявил, что Запад избегает прямого военного конфликта с Россией, так как это грозит нанесением неприемлемого ущерба за счет ядерного оружия и армии. Поэтому такой тип войн исключен на ближайшие десять лет, убежден эксперт.
Он указал, что "последствия этой "ментальной" войны проявляются не сразу", а через поколение, когда "сделать уже что-либо будет просто невозможно".
Ранее радио Sputnik сообщило, что украинское издание представило сценарий потенциальной российско-украинской войны.