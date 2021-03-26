Foreign Policy (США): НАТО убивала гражданское население в Ливии. Пора альянсу признаться в этом

Эксперт авторитетной международной правозащитной организации Airwas со свидетельствами на руках утверждает, что НАТО массово убивало мирных ливийцев в ходе вмешательства в гражданский конфликт в этой стране в 2011 году. Однако в командовании альянса уходят в глухую «несознанку», отказываясь признавать это и платить компенсации.

Аттия аль-Джувайли, возможно, никогда не узнает, из какой страны была бомба с лазерным прицелом, которая убила его маленькую дочь. Сбросить ее мог британский, французский или американский летчик, но, пока он не узнает этого точно, надежды его семьи на справедливость навсегда останутся неисполнимыми.

Прошло 10 лет с тех пор, как коалиция под руководством НАТО сбросила первые бомбы против сил ливийского лидера Муаммара Каддафи, переломив ход гражданской войны в Ливии и сыграв критически важную роль в свержении диктатора. Результаты этого вмешательства обсуждаются давно, но с тех пор иностранные участники той войны, местные соперничающие группировки и экстремисты процветают в вакууме безвестности.

Между тем, эта война сопровождалась множественными вполне реальными жертвами. Хотя велась она как бы для защиты мирных жителей, в результате авиаударов НАТО их погибли десятки и сотни. Новое расследование, проведенное организацией Airwars (базирующаяся в Лондоне неправительственная некоммерческая организация, которая отслеживает и расследует случаи гибели гражданского населения в военных конфликтах в Ираке, Сирии и Ливии - прим. ред.), в которой я являюсь старшим дознавателем, впервые показывает примерное количество мирных жителей, убитых всеми сторонами войны 2011 года, включая силы Каддафи и ливийских повстанцев. Практически ни одна из оставшихся в живых семей не получила компенсации или извинений.

В то время как НАТО настаивает на том, что оно предпринимало все необходимые шаги для того, чтобы избежать убийства мирных жителей, на самом деле члены альянса располагали ограниченными механизмами для оценки ущерба на местах, а один бывший натовский чиновник даже сказал, что они "не имели никакого понятия о реальном числе жертв".

Те же, кто просит извинений, оказались в кошмарной ловушке, в которой само НАТО не платит никаких компенсаций, а настаивает на том, что отвечать должны отдельные страны - члены альянса. Тем не менее, даже спустя десятилетие страны альянса, включая Великобританию, Францию и Соединенные Штаты, по-прежнему отказываются брать на себя ответственность перед обществом за причиненный ими вред.

Семья Джувайли и еще несколько человек нашли убежище в деревне Майер на севере Ливии за несколько недель до смертельного удара, спасаясь от приближающихся боевых действий между силами Каддафи и поддерживаемыми НАТО повстанцами.

Был Рамадан, поэтому молитвы длились до позднего вечера. После этого женщины и дети вошли внутрь дома, а мужчины сидели на августовской жаре и разговаривали.

"Потом все вокруг стало вдруг черным, ничего не было видно. Когда дым рассеялся, стало ясно, что второй этаж был полностью разрушен", - сказал Джувайли журналу Foreign Policy.

Мужчины бросились вперед, пытаясь найти выживших среди завалов. Через пятнадцать минут в результате очередного удара многие из спасателей погибли сами.

Джувайли отчаянно искал свою двухлетнюю дочь Арву, и в конце концов обнаружил ее безжизненной под завалами. "Слава богу, ее тело не разорвало на куски", - сказал он.

Позже Организация Объединенных Наций пришла к выводу, что той ночью в Майере погибло 34 мирных жителя, в том числе и Арва. НАТО назвало это место узлом управления войсками Каддафи. Жители отрицали это, и следователи ООН не обнаружили здесь никаких доказательств военной активности.

"Я хочу сказать НАТО, что да, ошибки иногда случаются, но вы должны исправлять такие ошибки, - сказал Джувайли. - Я чувствую, что в альянсе с нами обращались как с пустым местом, и никогда не оглядывались на нас назад. Я надеюсь, что когда Ливия снова встанет на ноги, мы добьемся справедливости".

Семимесячная интервенция НАТО в Ливию в 2011 году якобы была осуществлена для защиты гражданского населения.

Каддафи жестоко подавил восстание "арабской весны" против своего сорокалетнего правления и быстро приближался к Бенгази, последнему оплоту бунтовщиков. ООН, опасаясь новой Сребреницы, проголосовала за вмешательство и защиту мирных жителей.

НАТО возглавило последующие международную бомбардировочные операции, при этом альянс, в котором доминируют США, заявил, что предпримет необходимые шаги для того, чтобы избежать убийства мирных жителей, используя строгий отбор целей и оружие с замедленным взрывом. В конце войны глава альянса Андерс Фог Расмуссен хвастался тем, что "в ходе операций отсутствовали подтвержденные жертвы среди гражданского населения, возникшие по вине НАТО".

Правозащитные организации и следователи ООН раскрыли гораздо более сложную картину. Они обнаружили множество случаев причинения вреда гражданскому населению, при этом комиссия ООН пришла к выводу, что, хотя НАТО вело "очень точный огонь с очевидной решимостью избежать жертв среди гражданского населения", коалиция убила не менее 60 мирных жителей в 20 случаях, расследованных комиссией.

Новое расследование Airwars пришло к выводу, что это число может быть еще выше. Используя гиперлокальные материалы из открытых источников для оценки всего ущерба, нанесенного гражданскому населению всеми воевавшими сторонами во время войны 2011 года, Airwars обнаружила, что в 212 рассмотренных подозрительных эпизодах, с высокой степенью вероятности, удары НАТО привели к гибели от 223 до 403 гражданских лиц.

Но эта картина бледнеет по сравнению с убийствами, совершенными силами Каддафи: согласно местным общинам, они несут ответственность за гибель от 869 до 1999 человек среди гражданского населения. В результате действий повстанцев погибло еще от 50 до 113 мирных людей.

Реальная численность погибших от рук Каддафи и повстанцев, вероятно, может быть еще выше. Те учеты, которые в то время еще вели социальные сети и СМИ, впоследствии в значительной степени исчезли.

Немногие из убитых силами Каддафи пострадали от авиаударов или артиллерийских обстрелов, вероятно, из-за того, что НАТО ввело запретную для полетов зону и вывело из строя тяжелое вооружение режима.

Насилие было особенно сильно в начале восстания, когда силы безопасности беспорядочно стреляли по протестующим, и снова в августе, когда силы Каддафи потеряли столицу Триполи. Они осуществили серию массовых убийств, в том числе, как сообщается, с помощью гранат убили более 60 заключенных, загнанных на склад.

Повстанцы также совершали насилия, убив по меньшей мере 24 мирных жителя и вынудив все 48 000 жителей Таварги бежать после того, как их обвинили в симпатиях к Каддафи. Габриэль Фараг, житель города, сообщил Foreign Policy о том, что более 100 человек, задержанных повстанческими силами, все еще числятся пропавшими без вести, включая его брата. Десять лет спустя Таварга остается в значительной степени безлюдной.

Ливийские власти оказались неспособными или незаинтересованными в отправлении правосудия в постконфликтный период. Первое правительство после Каддафи создало механизм компенсации жертвам, но отложило его запуск, поскольку в 2014 году страна снова погрузилась в гражданскую войну, сказал бывший ливийский правительственный чиновник на условиях анонимности.

Некоторые из ливийцев, опрошенных для Foreign Policy заявили, что получили от правительства компенсацию за ущерб, нанесенный их домам, но им не были не выражены официальные соболезнования по поводу погибших близких.

После расследования ООН войны 2011 года НАТО провела свою собственную шестимесячную внутреннюю проверку предполагаемых случаев причинения вреда гражданскому населению. Об этом заявил генерал-майор британской армии в отставке Роб Вейгилл, бывший руководителем операций Объединенной оперативной группы во время конфликта. Всего в одном или двух случаях НАТО обнаружила ошибки, но в отношении многих других событий, включая атаку Майера, в результате которой погибла девочка Арва, они пришли к выводу, что их действия были оправданы.

"Мы применяли все меры безопасности, - рассказывает Вейгилл. - И я точно знаю, что целеустановки, прицеливание и другие элементы подготовки к поражению целей выполнялись с достаточной аккуратностью и точностью с тем, чтобы обеспечить законность ударов".

Вейгилл настаивает на том, что даже вторая атака НАТО по Майере, в результате которой погибли многие из тех, кто спешил на помощь раненым, была оправданной. Такие так называемые "двойные удары" часто критикуют за убийство мирных жителей. "Но в Майере все еще действовал командно-контрольный пункт режима, - сказал Вейгилл. - Мы бы не стали его атаковать, если бы это было не так".

Тем не менее, поскольку кампания велась почти исключительно с воздуха, у НАТО не было наземных механизмов для измерения ущерба гражданскому населению после удара, признал он.

Вейгилл описал беседу, которую он имел после войны с тогдашним верховным главнокомандующим союзников в Европе адмиралом США Джеймсом Ставридисом. "Ставридис спросил: "Какой у вас уровень уверенности в том, что вы не убивали мирных людей?". И я ответил "Такой уверенности нет"".

"Мы действительно, понятия не имели, - добавляет он. - Если вы посмотрите мне в глаза и спросите: "Имелись ли такие операции из выполненных вами, которые выходили за рамки инструкций по целеустановке или были незаконными?", я бы сказал: "Нет". Но убивали мы мирных жителей? "Наверное".

В последние годы признание в убийстве мирных жителей в разных странах, бывшее раньше у военных НАТО табу, стало более обычным делом.

Министерство обороны США шло впереди, признав, что американские вооруженные силы убили более 1300 мирных жителей в ходе возглавляемой США коалиционной кампании против Исламского государства*, хотя такие "сторожевые псы", как Airwars, оценивают реальное число намного выше.

Другие же ключевые союзники по-прежнему отрицают это. Великобритания признала всего один случай гибели мирного жителя за шесть лет бомбардировок Исламского государства, а Франция - ни одного.

В самом НАТО теперь есть специальная группа по расследованию жертв среди гражданского населения в Афганистане и смягчению их последствий. Марк Гудвин-Хадсон, который в качестве подполковника британской армии возглавил эту команду в 2016 году и теперь является консультантом Центра поддержки гражданских лиц в конфликте, сказал, что выплачивать компенсацию семьям было не только морально правильно, но и оправданно с военной точки зрения.

"Для достижения победы в войне вы должны признавать ошибки, особенно в случае нанесения ущерба гражданскому населению, и осуществлять надлежащее возмещения ущерба, - сказал он. -Особенно в ситуациях, когда вы сражаетесь за сердца и умы людей".

Что же касается жертв ударов НАТО по Ливии, то они оказываются в жестких тисках несправедливости. Чтобы получить извинения, они должны знать, какая конкретная страна нанесла удар, но государства по-прежнему прикрываются анонимностью коалиции.

Восемь стран НАТО наносили авиаудары по Ливии в 2011 году: Бельгия, Канада, Дания, Франция, Италия, Норвегия, Великобритания и США. В рамках программы "Свобода информации" Airwars направила свои запросы и вопросы СМИ по поводу отдельных таких ударов, которые, как сообщается, привели к гибели мирных жителей, в том числе в Майере. Дания и Норвегия предоставили частичную информацию, в то время как все остальные либо не ответили, либо отказались отвечать, сославшись на коллективную ответственность.

Американские военные заявили, что на все вопросы должно отвечать НАТО. Нынешний официальный представитель НАТО Оана Лунгеску не ответила на запросы о конкретных инцидентах.

"НАТО как организация не приносит соболезнований и не осуществляет добровольных компенсаций, - написала она по электронной почте. - В качестве жеста доброй воли, призванного об-легчить страдания гражданского населения, союзники по НАТО выплачивают компенсации жертвам военных операций в Афганистане, Сирии или Ираке, - добавила она. - Но у нас нет данных о выплатах союзниками компенсаций в связи с операцией в Ливии".

Лунгеску настаивала на том, что НАТО "не имело мандата" на проведение расследований в Ливии после окончания конфликта 2011 года. "В то время ливийские власти указали на, что они создают свои собственные механизмы для рассмотрения инцидентов, затронувших гражданское население. Мы предложили поддержать этот процесс, но ливийские власти не приняли предложение НАТО", - написала она.

Теоретически международные коалиции, такие как НАТО, основаны на коллективной ответственности. Тем не менее, для мирных жителей, которым они причиняют вред, это часто на практике означает коллективное уклонение от ответственности.

Когда в 2015 году в результате голландского авиаудара в Ираке погибли десятки мирных жителей, Нидерланды в течение четырех лет скрывались за анонимностью антиисламской коалиции, несмотря на то, что в течение нескольких часов уже узнали, что виновны были они. Когда это в конечном итоге было раскрыто в результате журналистских расследований, это чуть не привело к отставке правительства Нидерландов. Что важно для выживших, страна после этого согласилась на беспрецедентный шаг - выплату 4 миллиона евро (почти 5 миллионов долларов) на восстановление города и начала специальные мероприятия с целью повышения "военной прозрачности" и ответственности за нанесение ущерба гражданскому населению.

И НАТО, и отдельные государства-члены почти наверняка знают, какие страны нанесли удары, принесшие ущерб гражданскому населению в Ливии. В новом справочнике НАТО "Защита гражданского населения", выпущенном 11 марта, отмечается необходимость "предотвращать, выявлять, расследовать и отслеживать инциденты, связанные с жертвами среди гражданского населения в результате [наших] собственных действий, а также обеспечивать возмещение ущерба и помощь после причинения вреда, когда гражданские лица пострадали. в результате этих действий". Тем не менее, десятилетие молчания по Ливии говорит о том, что у НАТО мало реального желания идти по этому пути.

За некоторые инциденты достаточно было просто извиниться. Около часу ночи 19 июня 2011 года бомба попала в дом семьи Гарари в Триполи, в результате чего пять человек погибли. НАТО немедленно объявило об "отказе в системе вооружения", из-за которого "оружие поразило ошибочную цель, что, по имеющимся данным, привело к ряду жертв среди гражданского населения".

Но извинения на английском языке, исходившие с другого континента, не возымели должного действия в хаосе войны 2011 года в Ливии. Разъяренные соседи распространили слухи о том, что семья Гарари навлекла этот удар из-за того, что сочувствовала Каддафи.

Мохаммед аль-Гарари, сестра которого и двое ее детей были среди убитых, решил бороться за получение официальных извинений и защиту фамилии своей семьи от наветов. Но вскоре он понял, что четкого пути к справедливости нет.

Не зная, какая страна сбросила бомбу на его дом, он не мог попросить компенсацию или медицинскую помощь пострадавшим в результате атаки НАТО.

В отчаянии Мохаммед в конце концов отправился в Брюссель, где находится штаб-квартира НАТО. Он заплатил бельгийскому юристу тысячи евро в тщетной попытке выяснить, что альянсу известно о трагедии его семьи, в том числе о том, какая именно страна убила их. Денег давно нет, но эта информация так и остается засекреченной. Тем не менее, как отметил Вейгилл, страна, нанесшая удар, в результате которого погибла семья Гарари, почти сразу неофициально признала, что операция "прошла неудачно".

Гарари гневается из-за того, что ему, возможно, так никогда и не позволят официально узнать, какая страна несет ответственность за бомбардировку его дома, и говорит, что все они скрываются за анонимностью НАТО. "Это государство должно оказать помощь пострадавшим и как можно скорее выплатить им компенсацию. Их официальное признание также очистит имя моей семьи", - сказал Гарари, делая недавно заявление из Ливии.

"Если в мире существует хоть какая-то справедливость, я получу от них полагающиеся мне извинения".

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Джо Дайк является старшим дознавателем организации по расследованию обстоятельств мирных жертв военных конфликтов Airwars.

* - организация запрещена на территории РФ