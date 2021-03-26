Москва и Сеул за скорейшее возобновление переговоров для прочного урегулирования проблем Корейского полуострова - Лавров

Мир и стабильность в Северо-Восточной Азии подразумевают отказ от военной активности

Сеул. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Россия и Южная Корея выступают за скорейшее возобновление переговорного процесса по урегулированию проблем Корейского полуострова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"И Москва, и Сеул сохраняют приверженность скорейшему возобновлению переговорного процесса между вовлеченными сторонами в интересах прочного урегулирования всего комплекса проблем этого региона", - сказал он в четверг в Сеуле по итогам переговоров со своим южнокорейским коллегой Чон Ый Еном.

По словам министра, собеседники "подчеркнули важность усилий по поддержанию в Северо-Восточной Азии, включая, конечно же, Корейский полуостров, мирной и стабильной обстановки, что подразумевает отказ сторон от продолжения гонки вооружений и наращивания военной активности в любых формах".

"Обменялись оценками о положении дел с продвижением соответствующих многосторонних инициатив по упрочнению сотрудничества в Северо-Восточной Азии в различных областях. Здесь есть интересные идеи и у наших корейских друзей, и они оценили предложения, которые Россия продвигает", - отметил министр.