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Интерфакс-АВН

Москва и Сеул за скорейшее возобновление переговоров для прочного урегулирования проблем Корейского полуострова - Лавров

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Гунеев

Мир и стабильность в Северо-Восточной Азии подразумевают отказ от военной активности

Сеул. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Россия и Южная Корея выступают за скорейшее возобновление переговорного процесса по урегулированию проблем Корейского полуострова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"И Москва, и Сеул сохраняют приверженность скорейшему возобновлению переговорного процесса между вовлеченными сторонами в интересах прочного урегулирования всего комплекса проблем этого региона", - сказал он в четверг в Сеуле по итогам переговоров со своим южнокорейским коллегой Чон Ый Еном.

По словам министра, собеседники "подчеркнули важность усилий по поддержанию в Северо-Восточной Азии, включая, конечно же, Корейский полуостров, мирной и стабильной обстановки, что подразумевает отказ сторон от продолжения гонки вооружений и наращивания военной активности в любых формах".

"Обменялись оценками о положении дел с продвижением соответствующих многосторонних инициатив по упрочнению сотрудничества в Северо-Восточной Азии в различных областях. Здесь есть интересные идеи и у наших корейских друзей, и они оценили предложения, которые Россия продвигает", - отметил министр.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Южная Корея
Персоны
Лавров Сергей
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