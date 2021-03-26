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Интерфакс-АВН

США хотят договориться с талибами о продлении срока пребывания иностранных войск в Афганистане - председатель комитета Конгресса

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После подписания договора о прекращении огня в Дохе. Слева – представитель США Замлай Халилзад, в центре – лидер «Талибана» Абдул Гани Барадар. Фото Reuters
После подписания договора о прекращении огня в Дохе. Слева – представитель США Замлай Халилзад, в центре – лидер «Талибана» Абдул Гани Барадар. Фото Reuters.

Вашингтон. 25 марта. ИНТЕРФАКС - В настоящее время администрация президента США Джо Байдена изучает возможности договоренностей с движением "Талибан" ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация) о продлении срока пребывания американских войск в Афганистане, сообщил председатель Комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит.

Соглашением между Вашингтоном и талибами от февраля 2020 года предусмотрено, что все американские военные должны покинуть территорию Афганистана до 1 мая 2021 года.

"То, что администрация Байдена хочет сделать, - это провести переговоры (о выводе - ИФ) после 1 мая, а затем, по крайней мере, изучить, изменили ли Талибы свой подход", - сказал Смит, выступая на форуме журнала Foreign Policy.

По его словам, талибы "борются с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) почти так же, как они борются с афганским правительством".

Законодатель сообщил, что говорил на эту тему с советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном и министром обороны Ллойдом Остином.

"Я думаю, что есть общее ощущение, что 1 мая - это слишком рано, просто с точки зрения логистики. У нас(...) около 3,5 тыс. военнослужащих в Афганистане, у наших союзников - около 7 тыс. Вы не можете вывести более 10 тыс. солдат каким-либо образом за шесть недель", - сказал он.

Смит выразил сомнение в том, что талибы могут огласиться на американские предложения о продлении сроков пребывания.

"Может ли измениться их позиция относительно американского присутствия? Сомневаюсь. Но, я думаю, что администрация считает, что это заслуживает обсуждения", - сказал он.

Ранее по итогам визита в Афганистан Остин заявил журналистам, что решение о выводе американских войск из Афганистана остается за президентом Байденом.

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Страны
Афганистан
Ливан
Россия
США
Проекты
2020-й год
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