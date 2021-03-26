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Интерфакс-АВН

Запуски Северной Кореи угрожают региональной безопасности - премьер-министр Японии

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Ёсихидэ Суга
Ёсихидэ Суга.
Источник изображения: © AP Photo / Shizuo Kambayashi

Токио. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Осуществляемые КНДР запуски баллистических ракет угрожают региональной безопасности, заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

"Запуски угрожают миру и безопасности нашей страны и региона", - сказал журналистам Есихидэ Суга.

Он сообщил, что Северная Корея выпустила две баллистические ракеты, которые упали за пределами японской исключительной экономической зоны.

Суга отметил, что поручил соответствующим должностным лицам продолжить сбор информации о запуске и раскрыть ее общественности.

Он добавил, что "тщательно обсудит" вопросы Северной Кореи, включая запуски ракет, с президентом США Джо Байденом во время своего визита в США в следующем месяце.

Тем временем Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи подтвердил, что с территории КНДР было запущено два неопознанных снаряда.

По данным военных, снаряды были выпущены из северо-восточной провинции Южный Хамген рано утром.

"Дальнейшая информация находится на стадии анализа разведывательными органами Южной Кореи и США",-говорится в заявлении JCS.

Они добавили, что военные сохраняют полную боевую готовность и координируют свои действия с США.

Если запуск баллистических ракет будет официально подтвержден, то он станет первым запуском подобного рода с 29 марта 2020 года.

Запуск, произведенный в четверг, - второй за неделю.

Ранее сообщалось, что Пхеньян в воскресенье провел запуск крылатых ракет.

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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Проекты
2020-й год
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